Τα 5 ζώδια που δεν μπορείς να εκνευρίσεις με τίποτα!

Υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται ηφαίστεια με το παραμικρό και άλλοι που μένουν ψύχραιμοι ακόμα κι αν γύρω τους γίνεται χαμός. Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να τσακωθείς με κάποιον και εκείνος απλώς χαμογελούσε ή σου έλεγε «έλα μωρέ, μην τα παίρνεις τόσο σοβαρά», τότε μάλλον ανήκει σε ένα από τα παρακάτω πέντε ζώδια που δεν εκνευρίζονται με τίποτα!

Διαβάστε ακόμα : 3 ζώδια που θα είναι singles την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (και δεν πειράζει καθόλου!)

Ταύρος – Ο βράχος

Ο Ταύρος είναι σαν ένα τεράστιο βουνό: δεν τον κουνάει τίποτα! Μπορεί να του φωνάζεις, να του λες το ένα και το άλλο, αλλά εκείνος θα σε κοιτάζει με απόλυτη ηρεμία, ίσως ακόμα και με μια δόση βαρεμάρας. Είναι πολύ υπομονετικός και προτιμά να απολαμβάνει τη ζωή αντί να ασχολείται με μικρότητες. Εκτός κι αν του πειράξεις το φαγητό ή την άνεσή του… Εκεί, ναι, ίσως δεις μια άλλη πλευρά του!

Ζυγός – Ο ειρηνοποιός

Ο Ζυγός δεν αντέχει τις εντάσεις. Θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει ισορροπία και αρμονία, ακόμα κι αν πρέπει να καταπιεί τα νεύρα του. Δεν θα μπει εύκολα σε καυγάδες, γιατί πολύ απλά δεν του αρέσει η αρνητική ενέργεια. Αν προσπαθήσεις να τον εκνευρίσεις, το πιο πιθανό είναι να σου αλλάξει θέμα ή να σε κοιτάξει με ένα γλυκό χαμόγελο, αφήνοντάς σε να βράζεις μόνος σου!

Ιχθύς – Ο «δεν βαριέσαι μωρέ τώρα»

Οι Ιχθύες ζουν σε έναν δικό τους κόσμο, όπου τα πάντα είναι ρευστά και τίποτα δεν αξίζει πραγματικά να χαλάει την ηρεμία τους. Μπορεί να τους φωνάζεις και αυτοί να χαζεύουν τα σύννεφα ή να σκέφτονται το επόμενο όνειρό τους. Αν προσπαθήσεις να τους εκνευρίσεις, το πιο πιθανό είναι να σου πουν «Έλα, όλα καλά είναι, μην αγχώνεσαι!» και να σε αφήσουν σύξυλο.

Τοξότης – Ο cool

Ο Τοξότης δεν χαλιέται με τίποτα! Είναι ο τύπος που ακόμα και αν του πεις κάτι ενοχλητικό, θα το γυρίσει σε αστείο και θα σε κάνει να γελάσεις. Δεν θα μπει στη διαδικασία να θυμώσει, γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει να χάνει τον χρόνο του με αρνητικά vibes. Προτιμά να βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων και αν τον εκνευρίσεις πολύ, το πιο πιθανό είναι απλώς να φύγει και να πάει να κάνει κάτι πιο διασκεδαστικό!

Υδροχόος – Ο «δεν με αφορά»

Ο Υδροχόος έχει μια μοναδική ικανότητα να αποστασιοποιείται από καταστάσεις και να μην αφήνει τίποτα να τον επηρεάσει. Θα τον βρίσεις; Θα του την πεις; Εκείνος απλά θα σε κοιτάξει σαν να είσαι κοινωνικό πείραμα και θα συνεχίσει τη ζωή του. Είναι υπεράνω μικροπρεπειών και δύσκολα θα πέσει στην παγίδα του θυμού.

Αν θες να τσακωθείς, καλύτερα βρες κάποιον άλλο, γιατί αυτοί οι τύποι δεν ψήνονται για δράμα! Προτιμούν την ηρεμία, το χιούμορ και την καλή διάθεση. Άλλωστε, η ζωή είναι πολύ μικρή για να χαλιόμαστε, σωστά;

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.