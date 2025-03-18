Στο Μαρόκο ο Έιντριεν Μπρόντι - Συμμετέχει σε καμπάνια εταιρείας ταξιδιωτικών ειδών

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Έιντριεν Μπρόντι είναι ο πρωταγωνιστής στην καμπάνια της νέας συλλογής ταξιδιωτικών ειδών από αλουμίνιο διάσημης καναδικής εταιρείας.

Η καμπάνια, η οποία αποτυπώθηκε με τον φακό του ταλαντούχου σκηνοθέτη και φωτογράφου Αλέξις Γκόμεζ, ταξιδεύει στο μαγευτικό τοπίο του Μαρόκου. Ο Μπρόντι αλληλεπιδρά με τους ήχους, τα ιστορικά αξιοθέατα και την πλούσια τοπική κουλτούρα της Ταγγέρης, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την κομψότητα της νέας συλλογής.

Το τριών λεπτών σποτ, με τίτλο «Kismet», ξεκινά με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να ονειροπολεί σε ένα τρένο - μια σκηνή που παραπέμπει στον ρόλο του στην ταινία «Darjeeling Limited» του Γουές 'Αντερσον. Στη συνέχεια, εξερευνά τα δρομάκια της μεσογειακής πόλης, όπου έρχεται αντιμέτωπος με απρόσμενες και «συνδεδεμένες» με το παρελθόν στιγμές.

«Μεγαλώνοντας στη Νέα Υόρκη - μια πόλη γεμάτη ποικιλομορφία και απρόσμενες συναντήσεις - άναψε μέσα μου η δίψα για περιπέτεια. Συχνά βρίσκομαι σε διάφορα μέρη, ενώ εργάζομαι σε ταινίες, κάτι που είναι συναρπαστικό. Μου αρέσει να εξερευνώ, να ταξιδεύω, να χάνομαι και να βρίσκω τον δρόμο μου» αποκάλυψε ο Μπρόντι ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα στο Μαρόκο.

«Το ταξίδι, μου θυμίζει ότι τα σύνορα δεν έχουν σημασία. Ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικές μπορεί να φαίνονται οι κουλτούρες είμαστε απλά άνθρωποι που ζούμε τις μοναδικές μας ιστορίες», ανέφερε.

Ο Μπρόντι νωρίτερα αυτόν το μήνα κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist». Υποδύεται έναν αρχιτέκτονα που επιβιώνει από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος και αναζητά μια νέα ζωή στην Αμερική. Το 2003, σε ηλικία 29 ετών, έγινε ο νεότερος ηθοποιός που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ερμηνείας, για το ρόλο του στην ταινία «Ο Πιανίστας» του Ρομάν Πολάνσκι όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter.

