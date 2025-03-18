Benny Blanco: Αυτή είναι η βίλα του στο LA όπου συγκατοικεί με τη Selena Gomez - Το... κρυφό δωμάτιο που διαθέτει

Tο παιδικό του όνειρο φαίνεται ότι ζει ο Benny Blanco στη βίλα που διαθέτει στο Λος Άντζελες αν κρίνουμε από την ξενάγηση που έκανε στην κάμερα του περιοδικού AD.

Διαβάστε ακόμα: Κωστής Μαραβέγιας: Η σχέση του με την Τόνια Σωτηροπούλου, η κουμπαριά με τον Πάνο Μουζουράκη και η απώλεια του πατέρα του

Ο μουσικός παραγωγός επέλεξε να κατοικεί σε ένα σπίτι με όλες τις ανέσεις που χτίστηκε το 1939, είναι πολύ κοντά στο στούντιο ηχογραφήσεων όπου εργάζεται και φυσικά σε αυτό συγκατοικεί με τη μέλλουσα σύζυγό του, Selena Gomez.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, οι εσωτερικοί χώροι της βίλας ακολουθούν τη διάθεση του ιδιοκτήτη του: παιχνίδι και καθόλου δουλειά.

Οι χώροι είναι μεγάλοι και ηλιόλουστοι, κυριαρχούν οι τεράστιοι καναπέδες αλλά και αντικείμενα που θυμίζουν τη δουλειά του, όπως ένα μεγάλο πιάνο με ουρά, τεράστια ηχεία, πικάπ.

Μάλιστα υπάρχει στο σαλόνι -που ο ίδιος αποκαλεί listening room- υπάρχει ένας χαρακτηριστικός εμπριμέ καναπές που έχει εμφανιστεί και στο Instagram της Gomez.

H ανάγκη του για... fun φαίνεται ακόμα και στα γλυπτά που έχει στο σαλόνι όπως μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα γεμάτη λεφτά ή μια καρέκλα από ψωμί.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στη Selena καθώς ξεναγούσε την κάμερα στο μπαρ του λέγοντας ότι πίνει μόνο ένα ποτό (αποτελούμενο από βότκα, λάιμ και τζιτζιμπύρα) ενώ εκείνος έχει συλλογή για να ικανοποιεί τα γούστα όλων.

Ο ίδιος ο Blanco δηλώσει στην ξενάγηση ότι έστησε διάφορους χώρους του σπιτιού με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των φίλων και της οικογένειάς του. Έτσι έχει ένα δωμάτιο με τεράστιο καναπέ και γεμάτο λούτρινα για τα παιδιά των φίλων του.

Το πιο μαλακό χαλί υπάρχει στο δωμάτιο γκαρνταρόμπα όπου έδειξε ακόμα και παπούτσια με τακούνι που φορά καθότι μικρόσωμος.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δωμάτιο σινεμά που έχει δημιουργήσει, το οποίο είναι όλο ντυμένο με κόκκινο βελούδο. Η προέκτασή του θα σας αφήσει άφωνους αφού ο Βlanco ζήτησε και του έφτιαξαν ένα μεγάλο candy bar όπου υπα΄ρχουν γλυκίσματα τύπου καραμέλες, σοκολάτες και ζελεδάκια από όλον τον κόσμο.

«Ένας φίλος μού είπε ότι του αρέσει να έρχεται σπίτι μου γιατί νιώθει ελεύθερος και ο εαυτός του. Αυτό ακριβώς ήθελα» δηλώνει για το σπίτι του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.