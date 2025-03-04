Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Από τις πρώτες μέρες του ο Μάρτιος θα επηρεάσει τα προσωπικά σας συμφέροντα. Η επιρροή αυτή θα είναι για άλλους θετική και για άλλους επεισοδιακή. Ενισχύστε τις ασφαλιστικές σας δικλείδες και αποφύγετε παρεξηγήσεις σε όλους τους τομείς. Μην βιάζεστε να καταλήξετε σε συμπεράσματα και μην εμπλέκεστε σε σχόλια. Προτιμήστε συνθηκολογήσεις από ανοικτούς πολέμους. Κρίσεις, ατυχήματα και χωρισμοί είναι πιθανό να προκύψουν τώρα. Την τελευταία εκδοχή αποφύγετε την αν δεν θέλετε να διακόψετε δια παντός με αυτούς που σα αφορούν. Ελέγχετε την κατάσταση της υγείας σας και προσέχετε όταν οδηγείτε.

Ταύρος

Τα εξωτερικά γεγονότα θα επηρεάσουν την ψυχολογία σας και η κάθε μέρα αυτού του μήνα είναι μια προειδοποίηση για το άμεσο μέλλον. Φροντίστε να διατηρείτε τις ισορροπίες τόσο σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και σε επίπεδο κοινωνικό. Φήμες και ειδήσεις θα καλλιεργήσουν την ανασφάλεια μέσα σας. Η έντονη εσωτερική σας δραστηριότητα μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους. Αναπληρώστε κάποιες ελλείψεις με δραστηριότητες που σας εκτονώνουν. Όσοι δεν έχετε τύχη στον έρωτα αναζητήστε φίλους ή βρείτε έξυπνους τρόπους ψυχαγωγίας.

Δίδυμοι

Από την αρχή ο Μάρτιος θα σας αναγκάσει να παλέψετε πολύ για την υλοποίηση των προσδοκιών σας αλλά και θα σας δοκιμάσει στις επιλογές και στις εκτιμήσεις σας. Όσο και αν είστε βιρτουόζοι της επικοινωνίας κινδυνεύετε να απομονωθείτε από το περιβάλλον και αυτό πρέπει να το αποφύγετε. Διοχετεύστε έξυπνα το δυναμισμό σας εκεί που πρέπει, αλλά αποφύγετε να ξεπεράσετε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης σας. Μην σπαταλάτε τον χρόνο σας και μην καταπιέζεστε να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε. Η επιτυχία στα ερωτικά θα κριθεί από την ευελιξία και προνοητικότητα σας.

Καρκίνος

Ο φετινός Μάρτιος θα τονίσει πολύ το αίσθημα της κοινωνικής σας ευθύνης το οποίο θα γίνει κύριος στόχος της έκφρασης σας. Ο μήνας μοιράζεται μεταξύ ευκολιών και δυσκολιών. Οι ευκολίες αφορούν τις μετακινήσεις και οι δυσκολίες την δουλειά σας. Είναι μια στιγμή που πρέπει να υπερασπιστείτε την κοινωνική σας θέση και να μην επιτρέψετε σε διερχόμενους κινδύνους να την προσβάλουν. Μην υποτιμάτε τους αντιπάλους και μην έρχεστε σε ανοικτές ρήξεις με αυτούς.

Λέων

Ο Μάρτιος ξεκινάει επεισοδιακά ενώ κάποια περιστατικά φαίνεται να σας αποπροσανατολίζουν από τους σκοπούς σας. Φροντίστε την κάλυψη των νώτων σας, την υπεράσπιση των συμφερόντων σας και την αποφυγή ανθρώπων που δεν συνεννοείστε μαζί τους. Αποφύγετε λάθη στον επαγγελματικό χώρο και μην βιάζεστε να κλείσετε νέες εμπορικές συμφωνίες. Αξιοποιήστε την οξυδέρκεια και την αντίληψη σας, μην αφήνετε εκκρεμότητες να λιμνάζουν και διεκδικήστε τα δικαιώματα σας σε οποιοδήποτε τομέα.

Παρθένος

Σε όλη την πορεία του Μαρτίου θα αναταραχτεί τόσο η υλική όσο και η συναισθηματική σας ασφάλεια. Η κούραση δεν θα σας λείψει ενώ τα γεγονότα θα αποδειχτούν πολλές φορές ασύμφορα για την ψυχολογική σας κατάσταση και θα έχουν συνέπειες ακόμα και οικονομικές. Επιστρατεύστε την διπλωματία στις αισθηματικές σας σχέσεις, αποφύγετε αντιδράσεις που μπορεί να έχουν συνέπειες και μην εκδηλώνετε τα πραγματικά σας αισθήματα την στιγμή που θα γίνουν αιτία παρεξηγήσεων. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας, ακόμα και αν νιώθετε αδικημένοι

Ζυγός

Η αισθηματική σας ζωή συνεχίζει να αναταράσσεται. Οι απαιτήσεις των άλλων δοκιμάζουν την ανοχή και τα νεύρα σας. Οι αλλαγές κρίνονται αναπόφευκτες όπως και κάποιες στιγμές ταλαιπωρίας. Φανείτε συνεργάσιμοι ή αποδεχτείτε ότι προκύψει και δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Προσέξτε την διαχείριση των χρημάτων σας αποφεύγοντας περιττά έξοδα. Μην κλείνετε συμφωνίες αν δεν είστε ψυχολογικά έτοιμοι για αυτές. Βρείτε τρόπους να εκτονωθείτε με ένα χόμπι ή μια σύντομη εξόρμηση στο ύπαιθρο.

Σκορπιός

Με την είσοδο του φετινού Μαρτίου ευαισθητοποιείται ο τομέας της υγείας και των αισθηματικών για τους περισσότερους από εσάς. Και στους δυο αυτούς χώρους λοιπόν πρέπει να λειτουργήσετε προνοητικά και ρεαλιστικά. Αποφύγετε αντιθέσεις που θα σας κοστίσουν ψυχολογικά. Μην ρισκάρετε στον έρωτα και ακολουθήστε πιο στρωτούς και σίγουρους ερωτικούς δρόμους για αυτή την εποχή. Μην κάνετε μεγάλες τομές στον τρόπο της ζωής σας και εφοδιαστείτε για τις ώρες ανάγκης που δεν θα λείψουν στην πορεία αυτού του μήνα.

Τοξότης

Οι πλανητικές συνισταμένες είναι επιβλαβείς για εσάς αλλά σίγουρα θα γίνουν αιτία να σας απασχολήσει μια επιχειρηματική σας υπόθεση ή μια ερωτική σας ιστορία. Η ένταση και η διαφωνία δεν θα λείψουν. Επιστρατεύοντας όμως τη διπλωματία σας μπορείτε να βρείτε λύσεις ή να αποφύγετε ανώφελες συγκρούσεις. Κατεβάστε τους τόνους όταν συνεργάζεστε με ευέξαπτους ανθρώπους. Παράλληλα, κρατήστε αποστάσεις ασφάλειας με τους δικούς σας όταν εκείνοι έχουν σκοπό να σας ταλαιπωρήσουν ή να σας εκμεταλλευτούν.

Αιγόκερως

Από τις πρώτες κιόλας μέρες του Μαρτίου τα γεγονότα θα είναι άμεσα, ενώ κάποια επεισόδια θα δοκιμάσουν ακόμα μια φορά την αντοχή και την υπομονή σας στο χώρο του σπιτιού σας. Αξιοποιήστε την αντίληψη και τα εκφραστικά σας μέσα προκειμένου να διατηρήσετε τις ισορροπίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την δίκη σας καλή ψυχική κατάσταση. Μεθοδεύστε τις κινήσεις σας για να μπορέσετε να αγοράσετε κάτι που θέλετε από καιρό και πλαγιοκοπήστε τα όποια εμπόδια προκειμένου να φτάσετε εκεί που θέλετε.

Υδροχόος

Με την είσοδο του Μαρτίου αυξάνει η κινητικότητα αλλά και τα διάφορα επεισόδια που θα βιώσετε σε συναισθηματικό και σε οικονομικό επίπεδο. Η επιρροή των άλλων γίνεται πιο άμεση και ίσως και πιο κουραστική. Η διαχείριση των χρημάτων πρέπει να είναι προσεκτική και προνοητική. Αποφύγετε άσκοπες αγορές, αλλά και μην χάνετε ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε το τζίρο ή το εισόδημα σας. Οργανώστε καλά μια εκστρατεία αν θέλετε στο τέλος να βγείτε νικητές.

Ιχθύς

Η περίοδος των γενεθλίων σας, σας βοηθά να έχετε επιτυχείς επιδόσεις και σε συναισθηματικό και σε πρακτικό πεδίο. Η κατανάλωση της ενέργειας και των χρημάτων όμως θα είναι αναπόφευκτη, ενώ τα φεγγάρια προβλέπονται επεισοδιακά και μοιραία. Επιταχύνονται οι εξελίξεις στην αισθηματική σας ζωή ενώ ένα περιστατικό μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Θα χρειαστεί να παίξετε το ρόλο του "πυροσβέστη" αρκετές φορές, στις συναισθηματικές ή στις οικονομικές «φωτιές» που θα ανάψουν γύρω σας.

Πηγή: skai.gr

