Kim Yeji: Από ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, ηθοποιός στη μεγάλη οθόνη

Η Νοτιοκορεάτισσα σκοποβόλος Κιμ Γε-τζι (Kim Yeji), η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο με την επίδοσή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά και με την ψυχραιμία και το απαράμιλλο στυλ της, θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική.

H αθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα των γυναικών με αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων, στις 28 Ιουλίου στο Παρίσι. Μέσα σε λίγες ώρες τα βίντεο με τις βολές της, έκαναν το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας τον θαυμασμό και την αποθέωση για την ολυμπιονίκη.

South korean shooter Kim Yeji is th3 new James Bond of th3 Olympics, I'm absolutely obsessed with those shooting glasses and badass attitude 😎 #KIMYEJI

Ενδεικτικά ο Ιλον Μάσκ ο οποίος έγραψε τότε στο Χ: «Θα έπρεπε να παίξει σε μια ταινία δράσης. Δεν απαιτείται να είναι ηθοποιός».

Θα υποδυθεί μια δολοφόνο στη μίνι σειρά "Crush"

Όπως δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας ψυχαγωγίας "Asia Lab" με έδρα τη Σεούλ, η Νοτιοκορεάτισσα αθλήτρια θα υποδυθεί μια δολοφόνο στη επερχόμενη μίνι σειρά "Crush", spinoff της ταινίας "Asia".

Η ταινία "Asia", σε σκηνοθεσία Lee Jung-sub επικεντρώνεται σε ιστορίες Ασιατών που αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Πρωταγωνιστούν οι Pakorn Chatborrirak, Anushka Sen, Sean Lee, Daiyan Trisha και Jang Yoon-young.

Η Κιμ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Ινδή ηθοποιό Ανούσκα Σεν (Anushka Sen), σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η οποία δηλώνει ενθουσιασμένη που θα παρακολουθήσει «τη δυναμική συνεργασία της Κιμ Γε-τζι και της Ανούσκα Σεν ως ένα δίδυμο δολοφόνων».

You dropped this, Kim Yeji: 👑



📷: Korean Sport & Olympic Committee pic.twitter.com/eCNGrNP7os — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Όπως αναφέρει ο Guardian, μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες η Κιμ υπέγραψε συμβόλαιο με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο «Plfil» ενώ φωτογραφήθηκε με ρούχα του οίκου Louis Vuitton για το περιοδικό «W» της Κορέας με σκοπό να προωθήσει τον άθλημά της.

