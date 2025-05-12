Mε αφορμή τη χθεσινή Ημέρα της Μητέρας, μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βραζιλιάνα σούπερ σταρ της πασαρέλας Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bündchen) μοιράστηκε με τους θαυμαστές της, τα πρώτα στιγμιότυπα του νεογέννητου γιου της, αν και το όνομα του παραμένει ακόμα μυστικό.

Το πρώτο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ήταν μια αγκαλιά με τον γιο της, ο οποίος φορούσε ένα λευκό φορμάκι με την φράση «Αγαπώ τη μαμά».

Η δεύτερη εικόνα έδειχνε την Μπούντχεν με το μωρό και τον σύντροφό της - και πατέρα του μωρού - Χοακίμ Βαλέντε (Joaquim Valente), να πλαισιώνονται από τα μεγαλύτερα παιδιά της, τον 15χρονο Μπέντζαμιν και την 12χρονη Βίβιαν, που μοιράζεται με τον σταρ του NFL, Τομ Μπρέιντι (Tom Brady).

Η Ζιζέλ αναφέρθηκε στην απουσία της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

«Έχω κρατήσει σιωπή εδώ, αλλά ήμουν πολύ απασχολημένη ζώντας τη ζωή... Μερικές φορές, οι πιο όμορφες στιγμές δεν μοιράζονται - απλώς βιώνονται», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Τον τελευταίο καιρό, αγκαλιάζω πιο αργούς ρυθμούς, τις αληθινές επαφές, την ομορφιά των μαθημάτων που έρχονται όταν είσαι πραγματικά παρών» σημείωσε.



Στην ίδια ανάρτηση, η Ζιζέλ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απουσία της μητέρας της, ενώ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το δώρο της μητρότητας.

«Σήμερα, Ημέρα της Μητέρας, μου λείπει πολύ η μαμά μου, αλλά η καρδιά μου είναι γεμάτη. Το να είμαι μητέρα είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, ένα ταξίδι που με γεμίζει ταπεινότητα, με διδάσκει και με πλημμυρίζει ευγνωμοσύνη κάθε μέρα. Σε όλες τις μαμάδες εκεί έξω, η αγάπη σας διαμορφώνει τον κόσμο με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν» συμπλήρωσε το διάσημο σούπερ μόντελ.

Η μητέρα της, Βάνια Νονενμάχερ (Vânia Nonnenmacher) έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, τον περασμένο Ιανουάριο, σε ηλικία 75 ετών.



Πηγή: skai.gr

