Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Αποκάλυψε πώς γνώρισε τον Φίλιππο Μιχόπουλο και τι όρους της έβαλε η κόρη της για να τον δεχτεί!

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Sunday Night της Χριστιάνας Αριστοτέλους και μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά στην τηλεόραση για τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε πώς έγινε η γνωριμία τους, αλλά και πόσο καιρό είναι ζευγάρι.

«Είναι λίγο άβολο, με αγχώνει λίγο γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα που είναι πολύ προσωπικά. Η σχέση μετράει περίπου 11 μήνες, σχεδόν έναν χρόνο. Υπέροχοι μήνες, ήρεμοι, διαφορετικοί, με πολύ ενθουσιασμό, αγάπη, πολύ σεβασμό. Η γνωριμία έγινε από social media. Είναι λογικό. Μου έστειλε, εγώ δεν θα έστελνα ποτέ, δεν είναι κακό αλλά εγώ δεν θα έστελνα. Πες με περήφανη. Είναι πολύ ωραία μεγάλη ιστορία αλλά θα στην πω όταν κλείσουν οι κάμερες. Δεν τον ήξερα. Μιλούσαμε για πάρα πολύ καιρό με μηνύματα και τηλέφωνα και μετά συναντηθήκαμε. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί η εξ αποστάσεως σχέση είναι δύσκολη. Παρόλα αυτά έχει και την προσμονή της, που είναι όμορφη. Θέλεις να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου. Νομίζω έχουμε βρει τη φόρμουλα. Θα δείξει. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να μετακομίσει μόνιμα. Ακόμα θέλει δουλειά το πράγμα.

Ο Φίλιππος για μένα είναι η ισορροπία μου, η ηρεμία μου και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος κύριος και πατέρας» ανέφερε.

Όπως είπε, τα παιδιά της δεν έχουν ξαναγνωρίσει σχέση της εδώ και 4 χρόνια οπότε η γνωριμία έγινε σταδιακά και ήρεμα όπως είπε και όλα πήγαν καλά χάρη και στον σύντροφό της. Τόνισε μάλιστα ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολλά πράγματα λόγω της ιδιαίτερότητας της σχέσης τους και της ύπαρξης παιδιών.

«Το παλέψαμε πάρα πολύ για να κρατηθούμε και να είμαστε σωστοί με το οτιδήποτε» εξήγησε.

Μάλιστα ανέφερε και τους 10 όρους της κόρης της για να δεχτεί τον νέο της σύντροφο:

«Η Αριάδνη είναι 9 ετών, της μίλησα ανοιχτά, ήταν η πρώτη που έμαθε τα νέα δεδομένα στη ζωή μου, μετά από μια φίλη μου που ήταν μαζί μου όταν ξεκίνησε η σχέση μου. Της είπα να το κρατήσει και μυστικό και της άρεσε που την ενέπλεξα και το συζητήσαμε. Μου έβαλε τους όρους της που ήταν και 10. Ήταν πολύ όμορφα αυτά που έγραψε όπως το "να μας αγαπάει, να σε αγαπάει και να σε φροντίζει, να είναι χαμογελαστός, να μην κρατάει το κινητό του, να αγαπάει τον παππού και την γιαγιά". Είναι πολύ ωραία λίστα. Και "να μην λείπεις πάρα πολύ"» ανέφερε.

Όσο για το εξώδικο της Αθηνάς Οικονομάκου είπε:

«Δεν ξέρω αν θα υπάρξει, παρόλα αυτά προτιμώ να βάλω μια τελεία στη δημόσια συζήτηση στο θέμα. Με πάρα πολύ σεβασμό θα ήθελα να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχει πάρει και από μένα μια νομική οδό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι δημόσια, είναι ευαίσθητο θέμα, καλό είναι να λύνονται. Όταν χρειάζεται να απαντήσεις σε κάτι σαφώς θα απαντήσεις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.