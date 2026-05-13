Ζιλιέτ Μπινός: «Κάποιες γυμνές σκηνές οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις»

Η Ζιλιέτ Μπινός (Juliette Binoche) μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες των γυμνών σκηνών στον κινηματογράφο, αλλά και για το πώς η υπερβολική τεχνική προσέγγιση μπορεί, όπως υποστηρίζει, να αφαιρέσει το συναίσθημα από μια ερωτική σκηνή.

Η βραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός, σε συνέντευξή της στον «Guardian», παραδέχθηκε ότι κατανοεί γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί τα μέτρα προστασίας των ηθοποιών στα γυρίσματα, ωστόσο θεωρεί πως η αληθινή χημεία μπροστά στην κάμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με κανόνες και προκαθορισμένες κινήσεις.

«Όταν βρίσκεσαι σε μια σκηνή αγάπης, πρέπει να προέρχεται από την καρδιά, από το ένστικτο, από την ανάγκη. Αν σκέφτεσαι την κίνηση που θα κάνεις και όχι το συναίσθημα, τότε βρίσκεσαι σε μια κακή κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ζιλιέτ Μπινός εξήγησε ότι οι ηθοποιοί πολλές φορές χρειάζεται να ξεπεράσουν προσωπικούς φόβους και αναστολές για να αποδώσουν αληθινά μια ερωτική σχέση στην οθόνη. «Όταν υποδύεσαι εραστές, ξεπερνάς κάποιους φόβους σχετικά με την επαφή των σωμάτων. Πρέπει πραγματικά να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσής σου, γιατί διαφορετικά γίνεσαι πουριτανός και όχι αληθινός απέναντι στη ζωή», ανέφερε.

Παράλληλα, η πρωταγωνίστρια του «Chocolat» παραδέχθηκε ότι οι γυμνές σκηνές παραμένουν δύσκολες ακόμη και μετά από δεκαετίες εμπειρίας στον κινηματογράφο. «Κάθε φορά που πρέπει να κάνεις γυμνές σκηνές είναι δύσκολο. Πρέπει να συγκεντρώνεσαι στον λόγο για τον οποίο τις κάνεις, ώστε να μην σε βαραίνουν ψυχολογικά. Βοηθά πολύ όταν εμπιστεύεσαι τον σκηνοθέτη», είπε.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι στο παρελθόν αισθάνθηκε «προδομένη» από τον σκηνοθέτη Αντρέ Τεσινέ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Alice and Martin», όταν – όπως υποστηρίζει – παραβιάστηκαν οι συμφωνίες που είχαν γίνει σχετικά με γυμνή σκηνή. Η ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο τόνισε πως τελικά κατάφερε να πείσει τους παραγωγούς να αφαιρέσουν το συγκεκριμένο υλικό από την ταινία και από τότε δεν συνεργάστηκε ποτέ ξανά με τον σκηνοθέτη.

Στην ίδια συνέντευξη, η Ζιλιέτ Μπινός αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον του κινηματογράφου. Η Γαλλίδα σταρ πιστεύει ότι η ανθρώπινη αλήθεια και το συναίσθημα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία τεχνολογία.

Πηγή: skai.gr

