Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μια άλλη… Λίντσεϊ Λόχαν: Φούντωσαν οι φήμες για πλαστικές επεμβάσεις

Η Λίντσεϊ Λόχαν τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω της την ταραχώδη περίοδο που στιγμάτισε την καριέρα και την προσωπική της ζωή τη δεκαετία του 2000

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λίντσεϊ Λόχαν

Η Λίντσεϊ Λόχαν (Lindsay Lohan) κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης στο Χόλιγουντ, αυτή τη φορά με την εντυπωσιακά νεανική εμφάνισή της στα Disney Upfronts 2026, στη Νέα Υόρκη. 

Η 39χρονη σταρ του «Mean Girls» εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με στράπλες haute couture δημιουργία του οίκου Ashi Studio σε ιβουάρ και μαύρες αποχρώσεις, κλέβοντας αμέσως τα φλας αλλά και τα σχόλια στα social media.

Η ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Ντουμπάι, έδειχνε πιο ανανεωμένη από ποτέ, με πολλούς θαυμαστές της να σχολιάζουν πως η εικόνα της μοιάζει σχεδόν «αγνώριστη». Μέσα σε λίγες ώρες, πλατφόρμες όπως το Reddit γέμισαν συγκρίσεις με άλλες διάσημες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν πως αρχικά την πέρασαν ακόμη και για την Τζούλια Ρόμπερτς ή τη Μάντι Μουρ.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν η Λίντσεϊ Λόχαν έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις ή λίφτινγκ, ενώ άλλοι έσπευσαν να επαινέσουν το αποτέλεσμα. Η ίδια πάντως έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι έχει καταφύγει σε πλαστικές επεμβάσεις. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle», η Λίντσεϊ Λόχαν είχε δηλώσει πως το μυστικό της βρίσκεται περισσότερο στη φροντίδα του οργανισμού και της επιδερμίδας παρά στη χειρουργική αισθητική. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι «όλοι κάνουν Botox», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις προσωπικές της επιλογές.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι ακολουθεί αυστηρή καθημερινή ρουτίνα ευεξίας, πίνοντας κάθε πρωί χυμό με καρότο, τζίντζερ, λεμόνι, μήλο και ελαιόλαδο, ενώ καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πράσινου τσαγιού και νερού. Όπως είπε, λατρεύει επίσης τα παντζάρια τουρσί, τα οποία προσθέτει σχεδόν σε κάθε γεύμα της. 

Η Λίντσεϊ Λόχαν τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω της την ταραχώδη περίοδο που στιγμάτισε την καριέρα και την προσωπική της ζωή τη δεκαετία του 2000. Μετά τον γάμο της και τη δημιουργία οικογένειας στο Ντουμπάι, η ηθοποιός έχει επιστρέψει δυναμικά στον χώρο του θεάματος, επιλέγοντας πιο προσεκτικά τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές της κινήσεις. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίντσεϊ Λόχαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark