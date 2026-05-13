Μια άλλη… Λίντσεϊ Λόχαν: Φούντωσαν οι φήμες για πλαστικές επεμβάσεις

Η Λίντσεϊ Λόχαν (Lindsay Lohan) κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης στο Χόλιγουντ, αυτή τη φορά με την εντυπωσιακά νεανική εμφάνισή της στα Disney Upfronts 2026, στη Νέα Υόρκη.

Η 39χρονη σταρ του «Mean Girls» εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με στράπλες haute couture δημιουργία του οίκου Ashi Studio σε ιβουάρ και μαύρες αποχρώσεις, κλέβοντας αμέσως τα φλας αλλά και τα σχόλια στα social media.

We’re living for Lindsay Lohan’s look at the Disney Upfronts. ✨ pic.twitter.com/GQKBtg0iaO — Entertainment Tonight (@etnow) May 12, 2026

Η ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Ντουμπάι, έδειχνε πιο ανανεωμένη από ποτέ, με πολλούς θαυμαστές της να σχολιάζουν πως η εικόνα της μοιάζει σχεδόν «αγνώριστη». Μέσα σε λίγες ώρες, πλατφόρμες όπως το Reddit γέμισαν συγκρίσεις με άλλες διάσημες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν πως αρχικά την πέρασαν ακόμη και για την Τζούλια Ρόμπερτς ή τη Μάντι Μουρ.

Lindsay Lohan looking flawless at 2026 Disney Upfront 🤍 pic.twitter.com/sBXBb5kcBf — Lindsay Lohan News - Lohanaissance (@ArggLindsay) May 12, 2026

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν η Λίντσεϊ Λόχαν έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις ή λίφτινγκ, ενώ άλλοι έσπευσαν να επαινέσουν το αποτέλεσμα. Η ίδια πάντως έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι έχει καταφύγει σε πλαστικές επεμβάσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle», η Λίντσεϊ Λόχαν είχε δηλώσει πως το μυστικό της βρίσκεται περισσότερο στη φροντίδα του οργανισμού και της επιδερμίδας παρά στη χειρουργική αισθητική. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι «όλοι κάνουν Botox», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις προσωπικές της επιλογές.

🎥 | Lindsay Lohan & Kit Harington talk ‘Count My Lies’ at the Disney Upfront. pic.twitter.com/Gq9kshpXAM — Lindsay Lohan Fansite (@lilofansite) May 12, 2026

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι ακολουθεί αυστηρή καθημερινή ρουτίνα ευεξίας, πίνοντας κάθε πρωί χυμό με καρότο, τζίντζερ, λεμόνι, μήλο και ελαιόλαδο, ενώ καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πράσινου τσαγιού και νερού. Όπως είπε, λατρεύει επίσης τα παντζάρια τουρσί, τα οποία προσθέτει σχεδόν σε κάθε γεύμα της.

lindsay lohan at the disney upfront pic.twitter.com/5iqzsVZwdf — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@bestofcarpet) May 12, 2026

Η Λίντσεϊ Λόχαν τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω της την ταραχώδη περίοδο που στιγμάτισε την καριέρα και την προσωπική της ζωή τη δεκαετία του 2000. Μετά τον γάμο της και τη δημιουργία οικογένειας στο Ντουμπάι, η ηθοποιός έχει επιστρέψει δυναμικά στον χώρο του θεάματος, επιλέγοντας πιο προσεκτικά τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές της κινήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.