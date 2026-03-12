Με πάρτυ στην παραλία γιόρτασε τα γενέθλια της η χρυσή ολυμπιονίκης Suni Lee

Η Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής Suni Lee γιόρτασε τα 23α γενέθλιά της με ένα χαλαρωτικό ταξίδι στα νησιά Τερκς και Κέικος, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τους followers της στο TikTok.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, η Αμερικανίδα αθλήτρια εμφανίζεται να χορεύει και να απολαμβάνει τον ήλιο σε μια πολυτελή παραθαλάσσια κατοικία μαζί με τις φίλες της Emily Ha και Erica Ha, μέλη της γνωστή ομάδας δημιουργών περιεχόμενου “Ha Sisters”.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Turks στα γενέθλια μου».

Σε άλλο βίντεο, η Lee κάνει lip sync στο τραγούδι «Sweet Life» του Frank Ocean.

Η αθλήτρια, που είχε περπατήσει και στην πασαρέλα του «Victoria’s Secret Fashion Show» στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Οκτώβριο, έχει στραφεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια στον χώρο των social media, του μόντελινγκ και της δημιουργίας περιεχομένου.

Μετά την κατάκτηση του δεύτερου χρυσού μεταλλίου της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να αναπτύσσει πιο έντονα τη δραστηριότητά της ως influencer.

Η Lee, που συνολικά έχει κατακτήσει έξι Ολυμπιακά μετάλλια, απολαμβάνει τώρα μια περίοδο ξεκούρασης ενόψει των Ολυμπιακών του 2028.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή Today, ανέφερε πάντως ότι η απόφαση για το αν θα συμμετάσχει ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα εξαρτηθεί κυρίως από την ψυχική της κατάσταση.

«Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από το πώς θα νιώθω ψυχολογικά. Αν επιστρέψω, θα είναι πραγματικά για μένα. Δεν θέλω να το κάνω για κανέναν άλλον και να έχω αυτή την πίεση», δήλωσε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες ένιωσε μεγάλη πίεση ως εν ενεργεία Ολυμπιονίκης, προσθέτοντας ότι πλέον θέλει απλώς να απολαύσει τη διαδικασία.

«Αν συμμετάσχω, πιθανότατα θα είναι η τελευταία μου φορά. Θέλω να δω πώς θα νιώθει το σώμα μου και πού θα βρίσκομαι τους επόμενους μήνες πριν πάρω την τελική απόφαση», κατέληξε.

