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Παναθηναϊκός: Έφερε Κρίστιανσεν και θέλει να φτιάξει άμυνα «μπετόν»

Όλα ξεκινούν εκ των μετόπισθεν και ο Νίστρουπ το ξέρει, για αυτό και ενισχύει την άμυνα των «πράσινων»

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Παναθηναϊκός

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ και στη συμφωνία υπάρχει οψιόν που εφόσον ενεργοποιηθεί θα τον κρατήσει στο «τριφύλλι» για άλλα τέσσερα χρόνια. Ο Δανός μπακ παρουσιάστηκε, έστω και ανεπίσημα, χτες το βράδυ στα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας.

Ο Κρίστιανσεν αποτελεί την τρίτη μεταγραφή των “πράσινων” στα μετόπισθεν. Μετά τους Τσάπρα και Ντε Φράι, το “τριφύλλι” αποκτά έναν ακόμα ποιοτικό αμυντικό. Έτσι η πίσω ζώνη θωρακίζεται. Όλα ξεκινούν εκ των μετόπισθεν και ο Νίστρουπ το ξέρει, για αυτό και ενισχύει την άμυνα των “πράσινων”.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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