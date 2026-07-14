Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει μία νέα υπόθεση έμφυλης βίας που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, με θύμα μία 17χρονη κοπέλα, η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη πολύωρο ξυλοδαρμό από τον 23χρονο σύντροφό της μέσα σε κατοικία στον Αρχάγγελο.

Όπως δημοσίευσε η dimokratiki.gr, η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε συνολικά δέκα τραυματικές κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός της κοπέλας, στοιχείο που αποτελεί βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας.

Σε βάρος του 23χρονου, υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στην Αττική και βρισκόταν προσωρινά στη Ρόδο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση.

Η καταγγελία της ανήλικης και η νύχτα της βίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι διατηρούσε σχέση περίπου πέντε μηνών και είχε μεταβεί στη Ρόδο λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, φιλοξενούμενο σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο.

Το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026 οι δύο νέοι διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, ύστερα από επεισόδιο ζήλιας, τη χαστούκισε έξω από το κατάστημα, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας από τους παρευρισκόμενους χτύπησε τον 23χρονο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, τον εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο.

Όπως περιέγραψε στις Αρχές, μετά την επιστροφή τους στο σπίτι η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά.

Από περίπου τις 03:30 έως τις 09:00 το πρωί, ο 23χρονος φέρεται να τη χτυπούσε επανειλημμένα με γροθιές και χαστούκια στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο.

Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν επρόκειτο για έναν έντονο καβγά, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια».



Η ανήλικη κατέθεσε ακόμη ότι ο 23χρονος πήρε κάποια στιγμή ένα μαχαίρι από την κουζίνα, γεγονός που της προκάλεσε έντονο φόβο, χωρίς όμως όπως διευκρίνισε, να το στρέψει εναντίον της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές πως θα της σπάσει τα δόντια, θα τη σκοτώσει ή θα τη βάλει φωτιά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος νωρίτερα.

Το επεισόδιο σταμάτησε όταν παρενέβη το συγγενικό πρόσωπο που τους φιλοξενούσε, απομάκρυνε τον κατηγορούμενο και το επόμενο πρωί συνόδευσε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας πραγματοποιήθηκε αυθημερόν ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέγραψε συνολικά δέκα σοβαρές διαφορετικές κακώσεις σε κεφαλή και σώμα.

Η ιατροδικαστής εκτίμησε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με τον χρόνο που περιγράφεται στην καταγγελία και προκλήθηκαν από θλων όργανο, ενώ στο αρχείο της υπηρεσίας έχουν καταχωριστεί και φωτογραφίες των τραυμάτων.

Τι υποστήριξε ο 23χρονος



Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη 17χρονη μέσα στο σπίτι.

Παραδέχθηκε μόνο ότι έξω από το κατάστημα την έσπρωξε, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καβγάς εξαιτίας ζήλιας. Για το μαχαίρι ανέφερε ότι απλώς το πήρε από το τραπέζι και το πέταξε στην άκρη, χωρίς να έχει πρόθεση να την απειλήσει.

Αίσθηση, πάντως, προκαλούν ορισμένες από τις αναφορές που φέρεται να έκανε στην απολογία του, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε μία σχέση «ένα χαστούκι μπορεί να συμβεί», ενώ ανέφερε πως και ο ίδιος είχε δεχθεί αντίστοιχη συμπεριφορά στο παρελθόν από τη σύντροφό του.

Η 17χρονη κατήγγειλε ακόμη ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, στις αρχές Ιουνίου ο 23χρονος τής είχε δώσει κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας τραύμα στο άνω χείλος, περιστατικό το οποίο τότε είχε επιλέξει να συγχωρήσει.



Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Αρχικά κρατήθηκε, ωστόσο στη συνέχεια το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης έως τις 24 Ιανουαρίου 2028, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, ήρθη η κράτησή του και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της.

Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το μεγάλο πια πρόβλημα της έμφυλης βίας

Η υπόθεση της Ρόδου έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη έγκαιρης καταγγελίας, άμεσης προστασίας των θυμάτων και ουσιαστικής παρέμβασης των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τέτοιες συμπεριφορές εμφανίζονται πλέον και σε πολύ νεαρές ηλικίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης γύρω από τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.



Πηγή: skai.gr

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