Νικόλ Κίντμαν, Λόρα Ντερν και Κίλιαν Μέρφι αποχαιρετούν τον Σαμ Νιλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Σαμ Νιλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών, με πολλούς συναδέλφους του από τον χώρο του θεάματος να τον αποχαιρετούν με συγκινητικές δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νικόλ Κίντμαν, με την οποία είχε συνεργαστεί στο ψυχολογικό θρίλερ "Dead Calm" του 1989, τον περιγράφει ως έναν σπουδαίο, γοητευτικό, ευγενικό και ευφυή άνθρωπο που τη στήριξε από τη νεαρή ηλικία των 18 ετών και παρέμεινε φίλος της για όλη του τη ζωή.

Οι συνάδελφοι τιμούν τη μνήμη του, επισημαίνοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική του αξία αλλά και τον σπάνιο, ζεστό και γενναιόδωρο χαρακτήρα του.

Με συγκινητικές δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι ηθοποιοί αποχαιρετούν τον Σαμ Νιλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 78 ετών. Συνάδελφοι που μοιράστηκαν μαζί του τα κινηματογραφικά πλατό τιμούν τη μνήμη του, αναδεικνύοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική του αξία, αλλά κυρίως τον σπάνιο, ζεστό και γενναιόδωρο χαρακτήρα του.

Νικόλ Κίντμαν

Η Κίντμαν η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στο ψυχολογικό θρίλερ του 1989 «Dead Calm» σε σκηνοθεσία Φίλιπ Νόις (Phillip Noyce), ανέφερε σε δήλωσή της στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald: «Ο Σαμ ήταν ένας από τους σπουδαίους...ένας άνθρωπος που ήταν χαρά να βρίσκεται κανείς δίπλα του. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν μόλις 18 ετών, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Ήταν γοητευτικός, ευγενικός, αστείος και ευφυής. Θα μας λείψει απίστευτα και η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του».

Κίλιαν Μέρφι

Ο διάσημος ηθοποιός σε δήλωσή του στο Deadline σημείωσε: «Όπως όλοι όσοι γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Σαμ, τον θαύμαζα και τον λάτρευα στον ίδιο βαθμό. Ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς, αστείους και γλυκούς ανθρώπους και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς».

Λόρα Ντερν

H ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram χαρακτήρισε τον Νιλ ως τον «αγαπημένο και παντοτινό της φίλο», ενώ μοιράστηκε κοινά στιγμιότυπα από ταινίες που πρωταγωνίστησαν μαζί. «Μου έδειξε τα βάθη της αφοσίωσης, της προστατευτικότητας και της αγάπης πάντα με το πιο καυστικό του χιούμορ. Ήταν ένας αληθινός και ευγενής κύριος, που ενσάρκωνε τον πρωταγωνιστή των ονείρων μου. Θα σε αγαπώ για πάντα, δρ Άλαν Γκραντ», συμπλήρωσε.

Λουκ Χέμσγουορθ

«Αντίο Σαμ! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας έδωσε μέσα από την ζωή και την καριέρα σου. Το χιούμορ, την ευγένεια και τη σοφία σου. Αγαπήθηκες πολύ και θα μας λείψεις. Συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια», σημείωσε ο Λουκ Χέμσγουορθ.

Ράσελ Κρόου

Ο Ράσελ Κρόου έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο X, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ηθοποιό «ευγενικό, σοφό, πειραχτήρι, λαμπερό και φιλόξενο». Και πρόσθεσε: «Την τελευταία φορά που τον είδα, βρήκα την ευκαιρία να του πω ότι αποτελούσε έμπνευση για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Σαμ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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