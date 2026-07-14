Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο Τομ Κρουζ στο πρώτο τρέιλερ της νέας του ταινίας «Digger», αφήνοντας πίσω την εμφάνιση του ακούραστου ήρωα δράσης με την οποία έχει ταυτιστεί εδώ και δεκαετίες.

Ο 64χρονος ηθοποιός εμφανίζεται με αραιά λευκά μαλλιά, έντονη προφορά από τον αμερικανικό Νότο και κοιλιά, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του.

Ο Τομ Κρουζ γίνεται δισεκατομμυριούχος πετρελαίου

Στη νέα κωμωδία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα του πετρελαίου.

Ο ήρωας προκαλεί κατά λάθος μια παγκόσμια οικολογική καταστροφή και καλείται στη συνέχεια να σώσει τον πλανήτη από τις συνέπειες των πράξεών του. Την αποστολή του αναθέτει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου.

Οι θαυμαστές μιλούν ήδη για Όσκαρ

Η κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς θεατές να υποστηρίζουν ότι ο Τομ Κρουζ θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Επιτέλους, μια ταινία στην οποία το πιο επικίνδυνο κόλπο του Τομ Κρουζ είναι η καθαρή, αφιλτράριστη υποκριτική», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι ο ηθοποιός μοιάζει σχεδόν αγνώριστος, ενώ αρκετοί επισήμαναν πως ο Κρουζ υπενθυμίζει στο κοινό ότι, πέρα από τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης, παραμένει ένας ηθοποιός με μεγάλη δραματική γκάμα.

«Η μεταμόρφωσή του ήταν εκπληκτική»

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την αφοσίωση του Κρουζ στον ρόλο. «Η μεταμόρφωση που έκανε ήταν εκπληκτική», ανέφερε ο ίδιος. Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός του είχε πει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Αλεχάντρο, χρειάστηκα 40 χρόνια για να γίνω αυτός ο χαρακτήρας».

Ο Ινιάριτου σημείωσε ότι και οι δύο αντιλήφθηκαν πως κουβαλούσαν ολόκληρη την καριέρα τους σε αυτή τη συνεργασία, προσθέτοντας ότι δεν είχαν επιχειρήσει ποτέ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Βρετανία και διήρκεσαν περίπου έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

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