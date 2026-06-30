Η προσωπική ζωή της Αντζελίνα Τζολί έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ το 2016. Παρότι κατά καιρούς το όνομά της έχει συνδεθεί με διάφορους άνδρες, η ίδια σπάνια μιλά για τα ερωτικά της.

Αυτή τη φορά, όμως, η 51χρονη σταρ έκανε μια σπάνια εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και μία δεκαετία.

Μιλώντας στο Yahoo Entertainment, με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας «Couture», η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε πως η προσωπική της ζωή δεν υπήρξε προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα, πριν από μια δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός εξήγησε ότι όλη της η ενέργεια ήταν στραμμένη στα παιδιά και την οικογένειά της, αφήνοντας στην άκρη το κομμάτι των σχέσεων.

Η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε επίσης ότι πλέον βρίσκεται σε μια φάση επαναξιολόγησης της ζωής της, μετά από χρόνια έντασης και προσωπικών δυσκολιών. «Νιώθω ότι ήρθε η στιγμή να ξαναζήσω και να νιώσω ξανά ελεύθερη», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες που πέρασε την έχουν πληγώσει βαθιά και την έχουν αλλάξει ως άνθρωπο.

Ο χωρισμός της από τον Μπραντ Πιτ εξελίχθηκε σε μια μακρά και σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία κράτησε περίπου οκτώ χρόνια. Το πρώην ζευγάρι, γνωστό ως «Brangelina», χώρισε το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου και συνολικά έντεκα χρόνια σχέσης, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024.

Πηγή κοντά στην ηθοποιό είχε αναφέρει στο Us Weekly ότι η Τζολί δεν βιάζεται να μπει σε κάτι σοβαρό, καθώς της είναι δύσκολο να εμπιστευτεί ξανά μετά από όσα έζησε με τον Μπραντ Πιτ.

Την ίδια ώρα, ο Μπραντ Πιτ έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και βρίσκεται σε σχέση με την Ινές ντε Ραμόν από το 2022. Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έχουν αποκτήσει μαζί έξι παιδιά.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της ηθοποιού είχε περιγράψει τη διαδικασία του διαζυγίου ως εξαιρετικά δύσκολη για την ίδια και την οικογένειά της, ενώ από την πλευρά του Μπραντ Πιτ πηγή είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς της Τζολί, κάνοντας λόγο για «μονόπλευρες επιθέσεις» και «διαστρέβλωση γεγονότων».

Μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου, ο δικηγόρος της Αντζελίνα Τζολί, Τζέιμς Σάιμον, είχε δηλώσει ότι η ηθοποιός αισθάνεται ανακούφιση που έκλεισε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της. «Η Αντζελίνα είναι εξαντλημένη», είχε πει, υπογραμμίζοντας πως τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί στην ηρεμία και στην επούλωση των τραυμάτων της οικογένειάς της.

Πηγή: skai.gr

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