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Ηράκλειο: Χτύπησε την πρώην σύντροφό του σε live στο TikTok – Οι χρήστες κάλεσαν το 112

Ο δράστης, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές και για άλλα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης

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Ενδοοικογενειακή βία

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με έναν 61χρονο να χτυπάει την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε live μετάδοση στο TikTok.

Μάλιστα, μάρτυρας στο περιστατικό ενδοοικογενειακής ήταν και η ανήλικη κόρη του κακοποιητή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι χρήστες του TikTok ήταν αυτοί που κάλεσαν το 112 και ενημέρωσαν πως η 28χρονη βρισκόταν σε κίνδυνο

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 61χρονο, οδηγώντας τον στο ΑΤ Μαλεβιζίου. 

Ο δράστης, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές και για άλλα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. 


 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρήτη Ηράκλειο κακοποίηση ενδοοικογενειακή βία tiktok
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