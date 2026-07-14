Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με έναν 61χρονο να χτυπάει την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε live μετάδοση στο TikTok.

Μάλιστα, μάρτυρας στο περιστατικό ενδοοικογενειακής ήταν και η ανήλικη κόρη του κακοποιητή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι χρήστες του TikTok ήταν αυτοί που κάλεσαν το 112 και ενημέρωσαν πως η 28χρονη βρισκόταν σε κίνδυνο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 61χρονο, οδηγώντας τον στο ΑΤ Μαλεβιζίου.

Ο δράστης, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές και για άλλα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.