Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με έναν 61χρονο να χτυπάει την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε live μετάδοση στο TikTok.
Μάλιστα, μάρτυρας στο περιστατικό ενδοοικογενειακής ήταν και η ανήλικη κόρη του κακοποιητή.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι χρήστες του TikTok ήταν αυτοί που κάλεσαν το 112 και ενημέρωσαν πως η 28χρονη βρισκόταν σε κίνδυνο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 61χρονο, οδηγώντας τον στο ΑΤ Μαλεβιζίου.
Ο δράστης, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές και για άλλα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης.
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