«Lucky»: Η Άνια Τέιλορ-Τζόι ξανά στην έρημο – Το νέο εκρηκτικό θρίλερ του Apple TV+

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy) επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι σε ένα γνώριμο για εκείνη σκηνικό: στην έρημο, να παλεύει για την επιβίωσή της.

Μετά το «Furiosa» και το επερχόμενο «Dune: Part Three», η δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται κάτω από τον καυτό ήλιο της Καλιφόρνια για τις ανάγκες του «Lucky», ενός καταιγιστικού αστυνομικού θρίλερ του Apple TV+, το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο, 15 Ιουλίου με τα δύο πρώτα επεισόδια.

«Κοιτάξτε, έχω βρεθεί στην έρημο τόσες φορές πια, που είναι σχεδόν απίστευτο. Δεν μοιάζω με άνθρωπο της ερήμου, κι όμως καταλήγω πάντα εκεί και το λατρεύω», είπε στο ΑP, η ηθοποιός και συνέχισε: «Στον κόσμο αρέσει να με βλέπει να αγωνίζομαι σκληρά και να επιβιώνω. Και, ευτυχώς μου αρέσει κι εμένα, οπότε όλα δένουν ιδανικά».

Η Τέιλορ-Τζόι υποδύεται την ηρωίδα της σειράς των επτά επεισοδίων, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Μαρίσα Στέιπλι. Η πλοκή ακολουθεί μια χαρισματική πρώην απατεώνισσα, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο του FBI και ενός αδίστακτου αρχηγού του υποκόσμου όταν μια ληστεία εκατομμυρίων δολαρίων παίρνει απρόβλεπτη τροπή.

«Βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής όταν τη συναντάμε στο βιβλίο και στη σειρά, όπου πρέπει πλέον να χαράξει τη δική της πορεία. Πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να αποφασίσει πραγματικά πώς θέλει να ζήσει στη συνέχεια», ανέφερε η εκτελεστική παραγωγός Λόρεν Νιούσταντερ.

Η πρόταση για το ρόλο έγινε από την Hello Sunshine της Ρις Γουίδερσπουν, η οποία προσέγγισε την Τέιλορ-Τζόι προσφέροντάς της παράλληλα την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο της και ως εκτελεστική παραγωγός.

«Θυμάμαι να σταυρώνω τα δάχτυλά μου και να σκέφτομαι: "Θεέ μου, ελπίζω πραγματικά να μου αρέσει αυτό το βιβλίο". Τελικά το λάτρεψα, ερωτεύτηκα τη Lucky και ένιωσα ότι είχα να προσφέρω κάτι ουσιαστικό σε αυτό το πρότζεκτ, κάτι που θεωρώ απαραίτητο όταν αναλαμβάνεις χρέη παραγωγού», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Στο πλευρό της βρίσκεται ένα εξαιρετικό καστ, το οποίο περιλαμβάνει τους Ανέτ Μπένινγκ, Τίμοθι Όλιφαντ, Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, Μάθιου Ράουτς, Ντρου Στάρκι και Μο ΜακΡέι.

Δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς είναι ο Τζόναθαν Τρόπερ, γνωστός για τις παραγωγές «See» και «Your Friends & Neighbors». Ο Τρόπερ έγραψε το σενάριο και μοιράστηκε επίσης το ρόλο του showrunner με την Κάσι Πάππας.

Πηγή: skai.gr

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