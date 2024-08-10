Υποψιάζεσαι οτι σε απατά; 10 σημάδια για να το ανακαλύψεις

Μια σχέση είναι δύσκολη και απαιτεί θυσίες και προσπάθεια για να λειτουργήσει. Πολλές φορές, ωστόσο, γινόμαστε παρανοϊκοί, ζηλεύουμε, γκρινιάζουμε στον σύντροφό μας, είτε πάνε όλα καλά είτε όχι. Σίγουρα, σου έχει τύχει να σκεφτείς «μήπως με απατάει;».

Αρχίζουν οι σκέψεις να σε βασανίζουν: Έρχεται αργά; Λαμβάνει μηνύματα και τηλέφωνα μέσα στη νύχτα; Έχει περίεργη συμπεριφορά; Σε αποφεύγει ή δεν σου δίνει σημασία; Αλλά πώς μπορείς να είσαι σίγουρη; Αν σου έχει μπει το μικρόβιο της υποψίας, ήρθε η ώρα να μάθεις!

