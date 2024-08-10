Η Heidi Klum βρήκε τρόπο να αποφύγει τις γραμμές μαυρίσματος. Δεν φόρεσε σχεδόν τίποτα

Πολλές φορές έχουμε δει την Heidi Klum να κυκλοφορεί ημίγυμνη έως και ολόγυμνη καθώς το διάσημο super model πραγματικά αισθάνεται απόλυτα άνετα με το σώμα της. Και δεν τη καίγεται καρφί να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.

Αρκεί χρέη φωτογράφου να εκτελεί ο άντρα της, ο μεγάλος της έρωτας Tom Kaulitz για τον οποίον λιώνει κυριολεκτικά.

