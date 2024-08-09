Η Shakira εθεάθη να περνάει καλά με έναν μυστηριώδη άντρα, ενώ βγήκε για δείπνο στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα. Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύει το «Page Six» δείχνουν την τραγουδίστρια να κάθεται απέναντι από έναν μελαχρινό κύριο και να απολαμβάνει το φαγητό και τη συζήτηση μαζί του. Δεν είναι σαφές αν η έξοδος ήταν ραντεβού, επαγγελματικό δείπνο ή φιλική συνάντηση.

Η ταυτότητα του άνδρα είναι άγνωστη προς το παρόν, καθώς καθόταν με την πλάτη στραμμένη προς την κάμερα, όμως τα γκρίζα του μαλλιά αποδεικνύουν πως δεν πρέπει να είναι νεαρής ηλικίας.

Πρόσφατα η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν την ενδιαφέρει να βγει ραντεβού, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τον χωρισμό της με τον επί χρόνια σύντροφό της και πατέρα των δύο γιων της, Ζεράρ Πικέ. «Δεν το σκέφτομαι αυτό», δήλωσε στο περιοδικό «Rolling Stone». «Τι χώρο έχω για έναν άνδρα αυτή τη στιγμή στη ζωή μου;», αναρωτήθηκε η τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια και ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν μαζί για 11 χρόνια πριν ανακοινώσουν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2022.

Μετά τον χωρισμό τους, κυκλοφόρησαν φήμες που υποστήριζαν ότι ο αθλητής την απάτησε με την τωρινή του φίλη, Clara Chia Marti. «Τι να σας πω, μου αρέσουν οι άντρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να μου αρέσουν με όλα όσα μου έχουν συμβεί, αλλά φανταστείτε πόσο πολύ μου αρέσουν οι άντρες», είχε πει η Shakira στη συνέντευξή της.

