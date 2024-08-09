H Κέιτι Πράις συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χίθροου μετά την αποτυχία να παρευρεθεί σε δικαστική ακρόαση σχετικά με τις πτωχεύσεις της. Το πρώην μοντέλο φωτογραφήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης δίπλα σε ένα αστυνομικό βαν με προστατευτικό καπάκι γύρω από τα τραύματα της χειρουργικής επέμβασης. Φαίνεται ότι βρισκόταν στην Τουρκία.

Η 46χρονη Πράις συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέθηκε υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του δυτικού Λονδίνου για να εμφανιστεί στο δικαστήριο σήμερα, Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024.

Three stories:



🔴Katie Price arrested at Heathrow Airport after failing to attend court https://t.co/NewPyyb1oC

🔴Tebogo takes Olympic gold - the first African to win the men's 200m title https://t.co/F4eVKV0jBB

🔴The horror of life as an ISIS sex slave https://t.co/ibHkyTgyIT pic.twitter.com/7R9WErcwcF — Sky News (@SkyNews) August 9, 2024

Η μητέρα πέντε παιδιών φαίνεται ότι βρισκόταν στην Τουρκία για χειρουργική επέμβαση, αφού εμφανίστηκαν φωτογραφίες της σε πισίνα ξενοδοχείου με επιδέσμους στο ματωμένο πρόσωπό της. Τον Απρίλιο ενημερώθηκε, επίσης, ότι θα μπορούσε να συλληφθεί αν συνεχίσει να χάνει τις ακροάσεις.

Katie Price is ARRESTED at Heathrow and bundled into a police van as she lands back in the UK after skipping bankruptcy hearing for a £10,000 facelift in Turkey: Reality star set to appear in court tomorrow https://t.co/HmL7b0ASI3 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 8, 2024

Το λαμπερό πρώην μοντέλο κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2019 και ξανά αυτόν τον Μάρτιο, εξαιτίας απλήρωτου φόρου ύψους άνω των 750.000 λιρών. Έχασε την ακρόαση του Μαρτίου επειδή «ασχολείτο με σοβαρά πράγματα». Αφού έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1990 με το όνομα Jordan, η Price «μετακόμισε» στον πλανήτη των Reality, όπου εμφανίστηκε σε εκπομπές, όπως το «I'm A Celebrity». Έχει, επίσης, πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του BBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.