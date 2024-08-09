Λογαριασμός
Katie Price: Τη συνέλαβαν στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο - Δείτε video

Η Πράις συνελήφθη στο αεροδρόμιο και τέθηκε υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του δυτικού Λονδίνου 

Katie Price

H Κέιτι Πράις συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χίθροου μετά την αποτυχία να παρευρεθεί σε δικαστική ακρόαση σχετικά με τις πτωχεύσεις της. Το πρώην μοντέλο φωτογραφήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης δίπλα σε ένα αστυνομικό βαν με προστατευτικό καπάκι γύρω από τα τραύματα της χειρουργικής επέμβασης. Φαίνεται ότι βρισκόταν στην Τουρκία.

Η 46χρονη Πράις συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέθηκε υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του δυτικού Λονδίνου για να εμφανιστεί στο δικαστήριο σήμερα, Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024. 

Η μητέρα πέντε παιδιών φαίνεται ότι βρισκόταν στην Τουρκία για χειρουργική επέμβαση, αφού εμφανίστηκαν φωτογραφίες της σε πισίνα ξενοδοχείου με επιδέσμους στο ματωμένο πρόσωπό της. Τον Απρίλιο ενημερώθηκε, επίσης, ότι θα μπορούσε να συλληφθεί αν συνεχίσει να χάνει τις ακροάσεις.

Το λαμπερό πρώην μοντέλο κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2019 και ξανά αυτόν τον Μάρτιο, εξαιτίας απλήρωτου φόρου ύψους άνω των 750.000 λιρών. Έχασε την ακρόαση του Μαρτίου επειδή «ασχολείτο με σοβαρά πράγματα». Αφού έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1990 με το όνομα Jordan, η Price «μετακόμισε» στον πλανήτη των Reality, όπου εμφανίστηκε σε εκπομπές, όπως το «I'm A Celebrity». Έχει, επίσης, πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του BBC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katie Price (@katieprice)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Katie Price
