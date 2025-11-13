«Χώρια και… σε κρίση;»: Οι φήμες για προβλήματα στον γάμο της Γκουίνεθ Πάλτροου

Η συνειδητή διάλυση του δεύτερου γάμου της Γκουίνεθ Πάλτροου με τον σεναριογράφο Μπραντ Φάλτσουκ φαίνεται να εξελίσσεται, με πηγές να αναφέρουν στο «Radar» ότι οι δύο τους περνούν όλο και περισσότερο χρόνο χωριστά.

«Για όσους τους γνωρίζουν ως ζευγάρι εδώ και χρόνια, η κατάσταση δεν φαίνεται καλή», δήλωσε πηγή στο μέσο. «Η Γκουίνεθ κουράζεται από τους ανθρώπους και τους απορρίπτει όταν τελειώνει μαζί τους – όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά. Όταν χώρισε με τον Κρις Μάρτιν, ήταν εξ ολοκλήρου με τους όρους της Πάλτροου, μέχρι και τη δημόσια δήλωση που έκανε για το χωρισμό τους».

Τώρα, με τα παιδιά της, την 21χρονη Έιπλ Μάρτιν και τον 19χρονο Μόουζες Μάρτιν, να έχουν φύγει για το Κολέγιο, η ιδρύτρια της Goop επικεντρώνεται στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με την πηγή: «Η επικοινωνία πλέον μεταξύ τους δεν είναι πολύ καλή και ίσως φταίει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε την επιστροφή της στην υποκριτική φέτος, ξεκινώντας με έναν ρομαντικό ρόλο απέναντι στον Τιμοτέ Σαλαμέ στο Marty Supreme».

Η 53χρονη σταρ του «Shakespeare in Love» δεν συμβουλεύτηκε τον σύζυγό της, πριν δεχτεί τον ρόλο. «Ήταν απλώς άλλη μια μεγάλη απόφαση που πήρε χωρίς να τον λάβει υπόψη», είπε με νόημα η πηγή. «Ο Μπραντ απλά κάθεται στην άκρη, σαν να μην έχει σημασία η γνώμη του, παρόλο που είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος σεναριογράφος και παραγωγός», σημείωσε η πηγή. Μερικά από τα πιο γνωστά του έργα είναι τα «American Horror Story», «9-1-1», «The Politician» και «Glee». Στην αρχή της σχέσης τους, συνεργάζονταν όποτε μπορούσαν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πια και όλοι το βλέπουν», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010, όταν εκείνη έκανε «guest» εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά «Glee», της οποίας ο Φάλτσουκ ήταν συνδημιουργός και παραγωγός. Τότε, και οι δύο βρίσκονταν σε άλλες φάσεις της ζωής τους: η Πάλτροου ήταν παντρεμένη με τον Κρις Μάρτιν των Coldplay, ενώ ο Φάλτσουκ είχε τη δική του οικογένεια.

Χρόνια αργότερα, αφού και οι δύο είχαν χωρίσει, οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν. Η «χημεία» ήταν εκεί, αυτή τη φορά χωρίς εμπόδια. Το 2014 ξεκίνησαν διακριτικά τη σχέση τους και σύντομα έγιναν αχώριστοι.

Τον Ιανουάριο του 2018 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, με μια κοινή δήλωση, γεμάτη τρυφερότητα: «Νιώθουμε απίστευτα τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το στάδιο της ζωής μας». Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, παντρεύτηκαν στα Hamptons, σε μια ιδιωτική τελετή με λίγους εκλεκτούς καλεσμένους.

