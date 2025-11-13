Σίνθια Ερίβο: «Δεν θέλω να σε ξαναδώ» - Η φράση του πατέρα της που τη «σημάδεψε»

Οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο θα μεταφερθούν στη μαγική Χώρα του Οζ μέσα από το «Wicked: For Good», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου.

Θα είναι μια περήφανη στιγμή για το καστ της ταινίας και ιδίως για τη Σίνθια Ερίβο, τη Βρετανίδα ηθοποιό που αναλαμβάνει να ζωντανέψει την πράσινη Elphaba Thropp στην κινηματογραφική μεταφορά του εξαιρετικά δημοφιλούς μιούζικαλ από τον σκηνοθέτη Τζον Τσου. Ωστόσο, η 38χρονη ηθοποιός παραδέχεται ότι η συνεχής επιτυχία και η χαρά που φέρνει σε όσους την έχουν υποστηρίξει στην καριέρα της, ιδιαίτερα η μητέρα της Edith, συνοδεύεται από μια προσωπική θλίψη.

Αποξενωμένη από τον πατέρα της, τον οποίο είδε για τελευταία φορά όταν ήταν 16 ετών, η σταρ λέει ότι δεν ήταν παρών για να δει την άνοδό της μετά από μια απίθανη διαμάχη τους για ένα εισιτήριο σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου.

Η Ερίβο θυμήθηκε την τελευταία τους κουβέντα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «GQ». «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα σε δω», της είπε. «Έτσι απλά. Δεν το περίμενα. Υποθέτω ότι κανείς δεν θα το περίμενε».

Η ηθοποιός έχασε στη συνέχεια κάθε επαφή με τον βιολογικό της πατέρα και παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τη ζωή, το επάγγελμα, τις σχέσεις ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Δεν έχει ούτε τον αριθμό τηλεφώνου του, αλλά η Ερίβο ανέφερε ότι τον θυμάται κάθε φορά που κοιτάζεται στον καθρέφτη ή βλέπει μια φωτογραφία της, επειδή έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο - κυρίως ένα χαρακτηριστικό κενό ανάμεσα στα δύο μπροστινά τους δόντια.

«Είναι ένα τεράστιο αστείο», είπε στο GQ. «Είναι ένα αστείο του σύμπαντος για να μου θυμίζει πόσο ανθρώπινη είμαι. Τον άκουγα συνέχεια – είχε υπέροχη φωνή. Και έτσι νομίζω ότι από εκεί προέρχεται η φωνή μου, που είναι τόσο ενοχλητική και τρελή, αλλά… εντάξει. Είναι αυτό που είναι. Αυτό κάνει το σύμπαν», πρόσθεσε.

Η Σίνθια Ερίβο πιστεύει ότι η αποδοχή της κατάστασης την έχει προστατεύσει από οποιεσδήποτε συναισθηματικές επιπτώσεις και την εμποδίζει να αναζητήσει απαντήσεις σχετικά με την απόφασή του να φύγει τόσο απότομα.

«Δεν νομίζω ότι με βοηθά. Είναι ο δικός του λόγος. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μια σχέση. Και νομίζω ότι βρήκα το κλείσιμο που ήθελα, με τον δικό μου τρόπο. Ό,τι έπρεπε να συμβεί μετά από εκείνη τη στιγμή, συνέβη. Όλοι αστειεύονται ότι ξεχνάω τα πράγματα πολύ γρήγορα. Ότι ξεπερνάω τα πράγματα πολύ, πολύ γρήγορα», κατέληξε.

