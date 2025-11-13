Κάιλι Τζένερ: Μετακομίζει στην έπαυλη-φρούριο αξίας 15 εκατ. δολαρίων

Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι τελικά μετακομίζει στη νέα της έπαυλη στο Hidden Hills, πέντε χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου για 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η 28χρονη δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε στο podcast της αδελφής της, Khloe in WonderLand, ότι σύντομα θα εγκατασταθεί στο νέο της ακίνητο. Έχει δημιουργήσει μια έπαυλη που μοιάζει με φρούριο, με έμφαση στην ιδιωτικότητα, στο οικόπεδο που αγόρασε το 2020 από τη Μάιλι Σάιρους.

Η Κάιλι Τζένερ, η οποία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν stalkers, θα έχει επίσης ένα κτίριο για να στεγάσει την ομάδα ασφαλείας της, η οποία θα παρακολουθεί το οικόπεδό της.

Η έπαυλη σχεδιάστηκε από τον κορυφαίο Καναδό αρχιτέκτονα Richard Landry, σε οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων, το μεγαλύτερο στο Hidden Hills. Η Κάιλι κατοικεί επί του παρόντος σε μια άλλη πολυτελή κατοικία κοντά, το σπίτι της αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται κρυμμένο στην περιοχή Hidden Hills του Λος Άντζελες, η οποία επίσης ανήκει στο Calabasas.

Μιλώντας στο podcast, είπε για τη μετακόμιση: «Θα είναι μια νέα αρχή», ενώ η Khloe επιβεβαίωσε: «Θα μετακομίσεις σύντομα». Η σταρ επενδύει ένα μεγάλο ποσό για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της στη νέα έπαυλή της.

Πιο συγκεκριμένα, ξόδεψε 500.000 δολάρια για ελαιόδεντρα που περιβάλλουν το τελευταίο της ακίνητο, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Η τελευταία επένδυση της Κάιλι στον τομέα των ακινήτων περιλαμβάνει ένα υπόγειο γκαράζ 12 θέσεων και ένα καταφύγιο.

Η έπαυλη διαθέτει 15 υπνοδωμάτια, γήπεδο για αθλήματα και μια τεράστια πισίνα. Η μητέρα δύο παιδιών θα ζήσει στο σπίτι με την επτάχρονη κόρη της, Stormi, και τον τριών ετών γιο της, Aire, τους οποίους έχει με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott.

Το νέο σπίτι θα την κρατήσει κοντά στην οικογένειά της, καθώς το ακίνητο βρίσκεται κοντά στα συγκροτήματα της μητέρας της, Κρις Τζένερ, και της ετεροθαλούς αδελφής της, Khloe. Η Κρις Τζένερ έχει μια έπαυλη 8 υπνοδωματίων που αγόρασε για 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Khloe έχτισε το σπίτι της σε ένα οικόπεδο που αγόρασε για 17 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

