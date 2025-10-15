Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της ποζάρει με έναν πύθωνα - Για αναξιοκρατία, την κατηγορούν οι χρήστες

Ως κόρη μιας αγαπημένης ηθοποιού του Χόλιγουντ και του frontman των Coldplay, η Έιπλ Μάρτιν (Apple Martin) έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι απλώς εκμεταλλεύεται τη φήμη των γονιών της. Και μετά τη συμμετοχή της μαζί με τη μητέρα της, Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), σε μια καμπάνια για το GapStudio τον περασμένο μήνα, η νεαρή ηθοποιός έχει πλέον εξασφαλίσει μια ακόμη σημαντική δουλειά στον χώρο της μόδας. Αυτή τη φορά, η Έιπλ ποζάρει για την πρώτη της φωτογράφιση για τον οίκο μόδας Self-Portrait, στο Λονδίνο.

Το 21χρονο μοντέλο πόζαρε για φωτογραφίες που τράβηξε ο διάσημος φωτογράφος Ryan McGinley σε μια φάρμα στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντιδράσεις για το ότι εκμεταλλευόταν τη φήμη των γονιών της. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για αναξιοκρατία, αλλά η μικρή δεν φαίνεται να πτοείται από τα σχόλια.

To μοντέλο, που σπουδάζει επίσης στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στο Νάσβιλ, πόζαρε για την πρώτη της συλλογή μετά την παρουσίασή της ως πρέσβειρα της μάρκας. «Το βρετανικό τους πνεύμα μου θυμίζει τα χρόνια που μεγάλωσα στο Λονδίνο, οπότε από την αρχή ένιωσα σαν στο σπίτι μου», ανέφερε η Έιπλ Μάρτιν.

«Επιπλέον, οι συλλογές είναι πανέμορφες και προσιτές. Ο Han και η ομάδα με υποδέχτηκαν ως μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και διασκεδάζω πολύ μαθαίνοντας παράλληλα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που αυτή η καμπάνια θα κυκλοφορήσει και που θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί αυτή την πλευρά της δημιουργικότητάς μου», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Han Chong, ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του οίκου δήλωσε: «Η Έιπλ αποτυπώνει το πνεύμα μιας νέας γενιάς γυναικών. Η συνεργασία μαζί της ήταν απίστευτα εμπνευσμένη – αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά που χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση, περιέργεια και ελευθερία έκφρασης».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν. Πριν από τον γάμο της με τον Μάρτιν, η Πάλτροου υπήρξε αρραβωνιασμένη, για έξι μήνες, με τον Μπραντ Πιτ, αλλά ο αρραβώνας έληξε επειδή, όπως είπε η ίδια, δεν αισθανόταν έτοιμη να παντρευτεί.

Το 1997, ξεκίνησε η σχέση της με τον ηθοποιό Μπεν Άφλεκ που κράτησε με διαλείμματα μέχρι τα τέλη του 2000. Μετά τον πρώτο χωρισμό τους, η Πάλτροου έπεισε τον Άφλεκ να δουλέψουν μαζί στην ταινία «Τυχαία Συνάντηση» και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το ζευγάρι επανασυνδέθηκε, ώσπου χώρισαν οριστικά τον Οκτώβριο του 2000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.