Βίκυ Κάβουρα: «Μπαίνοντας να γεννήσω έκλαιγα και έλεγα, φοβάμαι»

Έξι μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της η ηθοποιός έχει βρει τις απαραίτητες ισορροπίες

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρέθηκε η Βίκυ Κάβουρα με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Η ηθοποιός που πλέον έχει ρίξει όλο το βάρος στην κόρη της μίλησε για όλες τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της μικρής.

«Γέννησα με καισαρική και λίγο πρόωρα. Μπαίνοντας μέσα έκλαιγα και έλεγα φοβάμαι, φοβάμαι. Μπήκα σαν παιδάκι και βγήκα γυναίκα, δεν φοβούμουν τίποτα. Το μόνο που με είχε δυσκολέψει στην αρχή κυρίως ήταν η έλλειψη ύπνου. Τώρα κοιμάται καλά», είπε αρχικά η Βίκυ Κάβουρα και στη συνέχεια απαντώντας για το πώς έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης αποκάλυψε:

«Δεν είχα όρεξη να φάω. Πιο πολύ έτρωγα πριν την εγκυμοσύνη, δυσκολεύτηκα πολύ. Έχω να ζυγιστώ από την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Δεν ξέρω πόσα πήρα, δεν ξέρω πόσα έχω χάσει, το βλέπω με το μάτι, δεν με αγχώνει αυτό. Με το μάτι είμαι πολύ ικανοποιημένη με το από την προσπάθειά μου. Μπήκα σε μια διατροφή σωστή μαζί με γυμναστική»

Ενώ μίλησε ανοιχτά και για τη σχέση της με τον σύντροφό της και πατέρα της κόρης της Γιώργο Τζαβέλλα:

«Με τον Γιώργο πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Πιστεύω πολύ και δεν υποχρεώνω κανέναν, θέλω να ξέρουν ποια είμαι. Του μαγειρεύω πάρα πολύ, προσπαθώ να τα προλάβω όλα, αλλά οι εκπλήξεις με το παιδί είναι αναπόφευκτες. Κάτι σχεδιάζεις, κάτι άλλο προκύπτει. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή διάθεση και το ζευγάρι να είναι φίλοι και ομάδα»,

