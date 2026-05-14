Η Χίλαρι Νταφ εντυπωσιάζει στο «Sports Illustrated Swimsuit»: «Πιο δυνατή, όχι πιο λεπτή»

Η Χίλαρι Νταφ γυρίζει σελίδα και το κάνει με μια εμφάνιση που ήδη συζητιέται. Η 38χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός είναι μία από τις τέσσερις σταρ που φιλοξενούνται στα εξώφυλλα του «Sports Illustrated Swimsuit» για το 2026, μαζί με την Άλιξ Ερλ, την Τίφανι Χάντις και τη Νικόλ Γουίλιαμς Ίνγκλις.

Για το δικό της εξώφυλλο, η Νταφ φωτογραφήθηκε από την Κατ Ίρλιν, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ. Αν και πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση στο εμβληματικό τεύχος, η ηθοποιός δείχνει απόλυτα άνετη στον φακό. Η ίδια, ωστόσο, παραδέχεται ότι η σχέση της με το σώμα της δεν υπήρξε πάντα τόσο απλή.

«Είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών και δεν είμαι πια κοριτσάκι. Δεν συνηθίζω να κυκλοφορώ με μαγιό, οπότε ήταν λίγο τρομακτικό», είπε για τη φωτογράφιση, εξηγώντας πως η εμπειρία αποδείχθηκε τελικά ιδιαίτερα ενδυναμωτική. Όπως ανέφερε, το συνεργείο απαρτιζόταν κυρίως από γυναίκες και η ατμόσφαιρα στα γυρίσματα έμοιαζε περισσότερο με γιορτή για τις γυναίκες.

Η Χίλαρι Νταφ γνωρίζει καλά τι σημαίνει να μεγαλώνεις μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Ως πρώην παιδί-σταρ, που ενηλικιώθηκε μέσα στη σκληρή κουλτούρα των ταμπλόιντ των 00s, βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για την πίεση που ένιωθε να συγκρίνεται με άλλες γυναίκες και να προσπαθεί να χωρέσει σε πρότυπα που δεν ταίριαζαν στο σώμα της.

Σήμερα, όμως, η οπτική της έχει αλλάξει. Η Νταφ λέει πως μπορεί πλέον να κοιτάζει το σώμα της και να αναγνωρίζει όλα όσα έχει κάνει για εκείνη. Δεν βρίσκεται πια σε μια διαρκή σύγκριση με τους άλλους, κάτι που, όπως παραδέχεται, την έχει φέρει σε ένα πολύ πιο υγιές και ήρεμο σημείο. Η Νταφ δεν εμφανίζεται ως μια σταρ που προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει μείνει ίδια. Αντίθετα, προβάλλει μια εικόνα γυναίκας που έχει ζήσει, έχει γίνει μητέρα, έχει αλλάξει και έχει μάθει να αγαπά το σώμα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.