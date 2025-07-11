«SWAG»: Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Τζάστιν Μπίμπερ - Σας το έχουμε…

Ο Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) εξέπληξε τους θαυμαστές του, κυκλοφορώντας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (11 Ιουλίου), το πολυαναμενόμενο έβδομο άλμπουμ του, με τίτλο «Swag». Η νέα δισκογραφική δουλειά περιλαμβάνει 21 τραγούδια, με συνεργασίες όπως των Sexxy Red, Cash Cobain, Gunna και Marvin Winans. To «Swag» ακολουθεί το επιτυχημένο «Justice» του 2021 το οποίο παρέμεινε για δύο εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200, ενώ παράλληλα, είναι το πρώτο άλμπουμ από τότε που απέκτησε το γιο του.

«Με πηγή έμπνευσης την αφοσίωσή του ως σύζυγος και πατέρας, αυτή η νέα περίοδος της ζωής του τροφοδότησε μια βαθύτερη ματιά και έναν πιο στοχαστικό ήχο, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο προσωπικές μουσικές του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρείας Def Jam Recordings. Η παραγωγή είναι του ίδιου του τραγουδιστή, μαζί με τους Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, mk.gee και Knox Fortune, μεταξύ άλλων.

Διαφημιστικές πινακίδες που έδειχναν τον Μπίμπερ με τη λέξη «Swag» να τον συνοδεύει, είδαν οι θαυμαστές του λίγες ώρες νωρίτερα στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, στην Τάιμς Σκουέρ στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε κάποιες από αυτές τις εικόνες στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μαζί με μια λίστα των νέων τραγουδιών μεταξύ των οποίων τα «All I Can Take», «Walking Away», «Dadz Love», «Forgiveness», «Yukon» και «Go Baby».

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy σούπερ σταρ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλλιτέχνες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το 2023, πούλησε τα εκδοτικά και μουσικά δικαιώματα της δισκογραφίας του στην εταιρεία Hipgnosis Songs Capital, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά το περιοδικό Billboard ανέφερε ότι η αξία της πώλησης υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

