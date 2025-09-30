Η Χέιλι Μπίμπερ (Hailey Bieber) δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από «καυτές» φωτογραφίες από την Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι και οι φίλες της, Τζίτζι Χαντίντ και Κάιλι Τζένερ, ενθουσιάστηκαν με τη σέξι εμφάνισή της.

Η 28χρονη μητέρα ενός παιδιού, που έχει έναν γιο, τον Τζακ Μπλουζ, με τον σύζυγό της Τζάστιν Μπίμπερ, φόρεσε ένα αισθησιακό κίτρινο μεταξωτό playsuit, με λευκές δαντελένιες λεπτομέρειες, για την επίδειξη μόδας του Saint Laurent στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η «στενή» της φίλη, Τζίτζι Χαντίντ, δεν άργησε να σχολιάσει, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η μαμά του Jack τα έχει όλα!». Επίσης, η 28χρονη Κάιλι Τζένερ εντυπωσιάστηκε από το «look» της κολλητής της. Στην επίδειξη του Saint Laurent παρευρέθηκαν, επίσης, η βασίλισσα της μόδας Kate Moss και η νιόπαντρη Charli XCX.

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Ο Anthony Vaccarello βρίσκεται στο τιμόνι της Saint Laurent από το 2016. Το διάσημο μοντέλο βρίσκεται στο Παρίσι χωρίς τον σύζυγό της, ο οποίος πρόσφατα έγινε γνωστό ότι θα είναι επικεφαλής στο επερχόμενο μουσικό Φεστιβάλ Coachella.

Για τη συμμετοχή του ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εξασφάλισε αμοιβή-μαμούθ της τάξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο καλλιτέχνη στην ιστορία του Φεστιβάλ, ξεπερνώντας τις σούπερ σταρ Beyonce και Lady Gaga.

«Η Χέιλι Μπίμπερ τον ώθησε και είναι πάντα στο πλευρό του, ενθαρρύνοντάς τον», δήλωσε πηγή που μίλησε πρόσφατα στο «Us Weekly». «Αισθάνεται ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστεί τη νέα του μουσική με τους θαυμαστές του και είναι πολύ ενθουσιασμένος για την ευκαιρία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επερχόμενη διοργάνωση του θρυλικού Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα, 10-12 και 17-19 Απριλίου 2026 θα ανέβουν στη σκηνή ως επικεφαλής και οι Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma. Σε πρόσφατη ανάρτηση των διοργανωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γνωστό ότι όλα τα εισιτήρια έχουν «εξαντληθεί».

Πηγή: skai.gr

