Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της, ενώ εκείνη και ο πρώην σύζυγός της, Γκάι Ρίτσι, έδιναν «μάχη» για την επιμέλεια του γιου τους, Ρόκο, το 2016. Η 67χρονη τραγουδίστρια του «Like a Prayer» μίλησε ανοιχτά για το πώς «σκέφτηκε να αυτοκτονήσει» πριν από εννέα χρόνια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «On Purpose», του Τζέι Σέτι.

«Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου», ανέφερε η Μαντόνα. «Σκέφτηκα πραγματικά να αυτοκτονήσω. Αυτό, ίσως, ακούγεται πολύ περίεργο από μένα, γιατί δεν είμαι συναισθηματική, αλλά ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αντέξω άλλο αυτόν τον πόνο».

Η επτά φορές νικήτρια των Grammy εξήγησε ότι «παλιά ήταν έτσι» και ότι επιδίωκε εκδίκηση από τους ανθρώπους που της είχαν κάνει κακό. Όσον αφορά στη διαμάχη της με τον πρώην σύζυγό της για την επιμέλεια των παιδιών, η Μαντόνα τη χαρακτήρισε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της.

Madonna contemplated suicide during ‘painful’ custody battle with ex Guy Ritchie https://t.co/LNTG8vE5vU pic.twitter.com/INV70599sG — New York Post (@nypost) September 30, 2025

«Παρόλο που ο γάμος μου δεν πέτυχε, κάποιος προσπαθούσε να μου πάρει το παιδί μου. Ήταν σαν να ήθελαν να με σκοτώσουν», εξήγησε. «Αυτό σκεφτόμουν».

Εκείνη την εποχή, η Μαντόνα βρισκόταν στη μέση μιας παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ της «Rebel Heart» του 2015. Ωστόσο, δυσκολευόταν να βγαίνει στη σκηνή κάθε βράδυ, επειδή ήταν πολύ απασχολημένη με την εξασφάλιση της επιμέλειας του Ρόκο, ο οποίος ήταν 15 ετών τότε.

«Απλά, ξάπλωνα στο πάτωμα, στο καμαρίνι μου, και έκλαιγα», θυμήθηκε η καλλιτέχνις. «Πραγματικά πίστευα ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δεν μπορούσα να το αντέξω».

Η Μαντόνα και ο Ρίτσι παντρεύτηκαν το 2000 και απέκτησαν ένα παιδί, τον Ρόκο, που σήμερα είναι 25 ετών. Το ζευγάρι χώρισε το 2008. Το δράμα για την επιμέλεια ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015, όταν ο Ρόκο, τότε 15 ετών, ήθελε να μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

