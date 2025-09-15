Χαβιέ Μπαρδέμ: Εμφανίστηκε με παλαιστινιακή κεφίγια στα βραβεία Emmy - H δέσμευσή του για τη Γάζα

Κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής των 77ων Βραβείων Έμμυ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ προκάλεσε αίσθηση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας να φορέσει παλαιστινιακή κεφίγια και να στείλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Η στυλιστική του δήλωση συνοδεύτηκε από τοποθετήσεις που ξεπέρασαν τα στενά όρια της βιομηχανίας του θεάματος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Hollywood Reporter, ο διάσημος ηθοποιός δεν αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά του, αλλά εστίασε στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην κατάσταση στην Παλαιστίνη. Ο Μπαρδέμ επισήμανε:

«Στα τέλη Αυγούστου, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS), που έχει ερευνήσει διεξοδικά την έννοια της γενοκτονίας, χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα ως γενοκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε: «Γι’ αυτό ζητάμε τον εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

«Film Workers for Palestine»: Ένα νέο κίνημα στον χώρο του κινηματογράφου

Ο Μπαρδέμ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Film Workers for Palestine, μιας συλλογικότητας που συγκεντρώνει εργαζόμενους του χώρου που παίρνουν δημόσια θέση υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, δηλώνοντας:

«Είναι ένα σπουδαίο σωματείο και ομάδα που προσελκύει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, επίσης, να διευκρινιστεί προς την Paramount ότι δεν στοχοποιούμε άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μην στέλνετε αυτό το μήνυμα, είναι κάτι λανθασμένο. Αυτό που στοχοποιούμε είναι οι εταιρείες κινηματογράφου και οι θεσμοί που εμπλέκονται στη συγκάλυψη ή δικαιολόγηση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και του καθεστώτος απαρτχάιντ. Και στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και δείχνουν αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους».

Με έντονο τόνο, ο Χαβιέ Μπαρδέμ δήλωσε επίσης πως «δεν πρόκειται να συνεργαστώ πλέον με καμία εταιρεία που δεν καταδικάζει τη γενοκτονία στη Γάζα», υπογραμμίζοντας ότι «το αν θα χάσω δουλειές είναι απολύτως αδιάφορο μπροστά σε όσα συμβαίνουν εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο ισπανός πρωταγωνιστής ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας για την ταινία «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story», έχοντας συνοδοιπόρους στη διανομή τους Έβαν Πίτερς, Κούπερ Κοχ και Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

