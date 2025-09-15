Σοφία Βεργκάρα: Δεν πήγε στα βραβεία Emmy λόγω αλλεργίας - Το μάτιασαν το κορίτσι (video)

Η Σοφία Βεργκάρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με ένα πρόβλημα στα μάτια, το οποίο την ανάγκασε να ακυρώσει την παρουσίασή της στην 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy.

Η 53χρονη ηθοποιός, η οποία έχει 59,3 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Δεν κατάφερα να πάω στα Emmys, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα. Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω! Τρελή αλλεργία στα μάτια ακριβώς πριν μπω στο αυτοκίνητο». Μάλιστα, Σοφία Βεργκάρα μοιράστηκε κι ένα βίντεο, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου.

Επίσης, η ηθοποιός «ανέβασε» κι ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να ανακουφίζεται χρησιμοποιώντας την ειδική βρύση για πλύσιμο των ματιών. Η πέντε φορές υποψήφια για Emmy ηθοποιός έλαβε ευχές από τον συνάδελφό της στο «America's Got Talent», Terry Crews, ο οποίος σχολίασε: «Περαστικά».

Ο ράπερ Snoop Dogg δημοσίευσε ένα emoji με χέρια σε στάση προσευχής, ενώ το διάσημο μοντέλο, Linda Evangelista, πρότεινε: «Είναι ασυνήθιστο να έχεις αλλεργία μόνο στο ένα μάτι, ένας δερματολόγος μπορεί να βοηθήσει».

Η ηθοποιός αψηφά την ηλικία της - είναι 53 ετών- γεγονός που, όπως αποκάλυψε, ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της. «Όταν φτάνεις σε μια ορισμένη ηλικία, γνωρίζεις τη ζωή καλύτερα», δήλωσε στο «E! News». «Αυτό είναι ένα από τα διασκεδαστικά πράγματα όταν μεγαλώνεις: Συνειδητοποιείς τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι όχι».

Κόρη ενός αγρότη και μιας νοικοκυράς, η Βεργκάρα μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας. Στα 17 της, ανακαλύφθηκε από έναν φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση της Pepsi. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

