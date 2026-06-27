Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τραμπ, σύμφωνα με το Axios, άφησε στην G7 ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις «συμφωνίες του Άνκορατζ» με τη Ρωσία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε ότι υπήρξε οριστική συμφωνία στην Αλάσκα, κάνοντας λόγο μόνο για πρόταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία «τα πηγαίνει αρκετά καλά» και χαρακτήρισε επιτυχημένες τις πρόσφατες επιθέσεις της με drones.

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του Άνκορατζ, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπαναχωρήσει από τις λεγόμενες «συμφωνίες του Άνκορατζ», σύμφωνα με το Axios.

Το δημοσίευμα έρχεται ενώ το Κρεμλίνο κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τηρούν τις συμφωνίες που, σύμφωνα με τη Μόσχα, επιτεύχθηκαν στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον Αύγουστο του 2025.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 την περασμένη εβδομάδα και είχε προηγουμένως συνομιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ουκρανία «τα πηγαίνει πλέον αρκετά καλά» στον πόλεμο.

Επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της G7, το Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με τη στάση του Ρώσου ομολόγου του κατά τη διάρκεια της συνόδου και άφησε να διαφανεί πως εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από τις λεγόμενες «συμφωνίες της Αλάσκας».

«Ο Τραμπ ήταν δύσπιστος απέναντι σε οτιδήποτε σχετιζόταν με τον Πούτιν και μίλησε για την άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία, όμως οι υπόλοιποι ηγέτες δεν πιστεύουν ότι τελικά θα προχωρήσει σε κάποια ουσιαστική ενέργεια», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Axios.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στις 25 Ιουνίου ότι δεν υπήρξε καμία τελική συμφωνία στο Άνκορατζ.

«Δεν υπήρξε συμφωνία στην Αλάσκα. Υπήρξε μια πρόταση, αλλά όχι συμφωνία», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, διαψεύδοντας την εκδοχή του Κρεμλίνου για τη σύνοδο. «Αν είχε υπάρξει συμφωνία, θα είχαμε δει και το τέλος του πολέμου».

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πηγαίνει «αρκετά καλά» στον πόλεμο, αναφερόμενος στις πρόσφατες μεγάλης κλίμακας ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Μόσχας. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι η Ουκρανία «κερδίζει τώρα».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο αφότου υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στην Kyiv Independent ότι ο Τραμπ, σε ιδιωτική συνομιλία, παρότρυνε τον Ζελένσκι να κινηθεί «πιο τολμηρά» απέναντι στη Ρωσία.

Παρότι Ρώσοι αξιωματούχοι το έχουν διαψεύσει, έχουν παράλληλα επιτεθεί στην Ουάσινγκτον επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν τήρησε τις φερόμενες δεσμεύσεις που δόθηκαν στην Αλάσκα, κάτι που αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία της Μόσχας για τη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Τα drones του Κιέβου μεταφέρουν τον πόλεμο στη Ρωσία

Η εκτεταμένη εκστρατεία της Ουκρανίας με drones έχει πλήξει διυλιστήρια, έχει μεταβάλει τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης και έχει μεταφέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει πλέον ότι ξεκινά μια επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών με στόχο να αναγκάσει τη Μόσχα να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Οι συνεχείς και ολοένα πιο εξελιγμένες επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν θέσει εκτός λειτουργίας διυλιστήρια πετρελαίου, έχουν επηρεάσει την ισορροπία στο μέτωπο και έχουν φέρει τον πόλεμο στη ρωσική ενδοχώρα, όπου πολλοί πολίτες βιώνουν για πρώτη φορά τις συνέπειές του έπειτα από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη μιας επιχείρησης διάρκειας 40 ημερών, με στόχο να εξαναγκάσει τη Ρωσία να υπογράψει συμφωνία ειρήνης.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου, με στόχους σε 12 περιφέρειες της Ρωσίας και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τουλάχιστον 660 ουκρανικά drones, ενώ εκρήξεις καταγράφηκαν σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Τούλα.

Η επίθεση ακολούθησε την καταστροφή του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Μόσχας πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η εγκατάσταση ενδέχεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας έως το 2027. Κάτοικοι ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια και όταν βγήκαν αντίκρισαν «μαύρη βροχή» σε ορισμένες περιοχές της πόλης.

Τουλάχιστον τρία ακόμη ρωσικά διυλιστήρια επλήγησαν αυτή την εβδομάδα, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η ουκρανική εκστρατεία θα συνεχιστεί.

«Αν καίγεται η Ουκρανία, τότε θα καεί και η Μόσχα σας», δήλωσε ο Ζελένσκι ενώ μαινόταν η πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

«Η Ρωσία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, όλες επειδή ο Πούτιν αρνείται να τερματίσει τον πόλεμό του και να ακούσει τις προτάσεις μας για συνάντηση, ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και μια αξιοπρεπή ειρήνη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, αλλά μόνο με τους δικούς της όρους. Αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones προκαλούν ζημιές, υποστήριξε όμως ότι δεν πρόκειται να αποσταθεροποιήσουν τη ρωσική κοινωνία.

«Τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδομών αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας και στη δημιουργία αβεβαιότητας για τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

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