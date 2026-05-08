Χάρι Στάιλς: Σκέτη πρόκληση οι κινήσεις του στο «Dance No More» (video)

Ο Χάρι Στάιλς δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του κάθε εικόνα του «καλού παιδιού» της ποπ και να περάσει σε μια πιο τολμηρή, απελευθερωμένη και έντονα αισθησιακή εποχή της καριέρας του. Το νέο του μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Dance No More» έχει ήδη προκαλέσει πανικό στα social media, με τους θαυμαστές του να μιλούν για το πιο σέξι και προκλητικό κλιπ που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

Ο 32χρονος τραγουδιστής εμφανίζεται σε ένα, σχεδόν, άδειο σχολικό γυμναστήριο φορώντας μικροσκοπικά κόκκινα αθλητικά σορτς, συνδυασμένα με πουκάμισο, γραβάτα και σακάκι, δημιουργώντας μια εικόνα που ισορροπεί ανάμεσα στο ρετρό-disco και την ωμή ποπ αισθητική. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, το βίντεο αποκτά έναν έντονα ερωτικό τόνο, με τον Χάρι Στάιλς να κινείται προκλητικά ανάμεσα στους χορευτές, να κάνει έντονες χορευτικές κινήσεις, να γδύνεται σταδιακά και να μετατρέπει το γυμναστήριο σε μια σκηνή γεμάτη ιδρώτα, ένταση και αισθησιασμό.

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του βίντεο, ο τραγουδιστής περιστρέφει το μικρόφωνό του, το γλείφει μπροστά στην κάμερα και το δίνει σε θεατή που βρίσκεται στην πρώτη σειρά, ενώ σε άλλο σημείο οι χορευτές σέρνονται προς το μέρος του ακολουθώντας κάθε του κίνηση. Η χορογραφία, κινηματογραφημένη με γρήγορο ρυθμό και έντονες disco επιρροές, δείχνει έναν Χάρι Στάιλς πιο απελευθερωμένο από ποτέ.

Θαυμαστές έγραφαν στα social media ότι «δεν μπορούν να συνέλθουν» από τις κινήσεις και τη σκηνική του παρουσία, ενώ άλλοι χαρακτήριζαν το βίντεο «καθαρή ποπ παράνοια». Πολλοί στάθηκαν επίσης στη χορογραφία και στη φανερή αγάπη του τραγουδιστή για τον χορό, σχολιάζοντας πως ο Χάρι Στάιλς μοιάζει να απολαμβάνει περισσότερο από ποτέ αυτό που κάνει πάνω στη σκηνή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η δημόσια αντίδραση του Λένι Κράβιτς, πατέρα της συντρόφου και, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αρραβωνιαστικιάς του, Ζόι Κράβιτς. Κάτω από την ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram, ο διάσημος μουσικός σχολίασε απλά «Harry!» συνοδεύοντας το μήνυμα με emoji καρδιάς και γροθιάς, δίνοντας ουσιαστικά τη δική του έγκριση στο τολμηρό βίντεο.

Οι φήμες ότι ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτς αρραβωνιάστηκαν φούντωσαν τον περασμένο μήνα, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε δημόσια φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, ωστόσο άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι η σχέση τους γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή.

Πηγή: skai.gr

