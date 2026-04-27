Χάρι Στάιλς: Θέλει μωρό μετά τον αρραβώνα με τη Ζόι Κράβιτζ

Ο Χάρι Στάιλς φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική του ζωή, καθώς σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια με τη σύντροφό του, Ζόι Κράβιτζ. Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις φήμες ότι αρραβωνιάστηκαν και έπειτα από έναν θυελλώδη έρωτα διάρκειας οκτώ μηνών.

Ο 32χρονος τραγουδιστής και πρώην μέλος των One Direction φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί σε κοντινά του πρόσωπα ότι «θέλει πραγματικά ένα μωρό», δείχνοντας πώς βλέπει τη σχέση του με την 37χρονη ηθοποιό. Οι φήμες περί αρραβώνα ενισχύθηκαν όταν η Ζόι Κράβιτζ εμφανίστηκε πρόσφατα στο Χάμπστεντ του Λονδίνου -περιοχή όπου ο ίδιος διαθέτει πολυτελή κατοικία- φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι.

Baby fever could take over Harry Styles and Zoe Kravitz as popstar ‘really wants’ a kid: sources https://t.co/JEqOE42KI4 pic.twitter.com/ti109dejg9 — New York Post (@nypost) April 27, 2026

Φίλοι του ζευγαριού αναφέρουν ότι ο Χάρι Στάιλς είναι απόλυτα αφοσιωμένος στη Ζόι Κράβιτζ και επιθυμεί να προχωρήσουν τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο. Αν επιβεβαιωθούν τα σχέδιά του για πατρότητα, θα γίνει το τέταρτο μέλος των One Direction που αποκτά παιδί, μετά τον Ζέιν Μάλικ, τον Λούις Τόμλινσον και τον αείμνηστο Λίαμ Πέιν.

Καθοριστικό ρόλο στη στάση του απέναντι στην οικογένεια φαίνεται να έπαιξε και η εμπειρία του ως θείος. Η αδελφή του, Τζέμα Στάιλς, απέκτησε κόρη το 2024, σε μια περίοδο όπου ο τραγουδιστής είχε αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το να βρίσκεται δίπλα στην ανιψιά του τον βοήθησε να καταλάβει τι έχει πραγματική αξία στη ζωή.

Η επιθυμία του για μια πιο ισορροπημένη προσωπική ζωή αποτυπώνεται και στη μουσική του. Στο τραγούδι «American Girls» από το άλμπουμ του «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», ο Χάρι Στάιλς αναφέρεται στις σχέσεις και στη δέσμευση. Από την πλευρά της, η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να βρίσκεται «στα σύννεφα» μετά τον φημολογούμενο αρραβώνα τους, με ανθρώπους από το περιβάλλον τους να δηλώνουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη.

Πηγή: skai.gr

