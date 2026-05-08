Η Τζένιφερ Λόπεζ κατάφερε για ακόμη μία φορά να εντυπωσιάσει, αυτή τη φορά μέσα από… την μπανιέρα της. Η 56χρονη σταρ δημοσίευσε ένα χαλαρό αλλά ιδιαίτερα αισθησιακό βίντεο στο Instagram, μιλώντας στους 242 εκατομμύρια ακολούθους της για τη σημασία της περιποίησης της επιδερμίδας, την ώρα που απολάμβανε το βραδινό της μπάνιο.

Το βίντεο ήρθε σε μια περίοδο όπου το όνομά της βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, εξαιτίας της νέας προσπάθειας πώλησης της πολυτελούς έπαυλης που μοιραζόταν με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς υπερβολές, με τα μαλλιά της βρεγμένα και χαλαρή διάθεση, κρατώντας προϊόντα από τη σειρά JLO Beauty. «Μόλις τελείωσα με το καθαριστικό μου και σκεφτόμουν πως η όμορφη επιδερμίδα δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που δημιουργείς καθημερινά», είπε στην κάμερα, εξηγώντας βήμα-βήμα τη βραδινή της ρουτίνα ομορφιάς. Η ίδια ανέφερε πως χρησιμοποιεί serum, κρέμα ματιών, ενυδατική, balm χειλιών και ειδικό serum για τον λαιμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία και το πρωί.

Στο τέλος του βίντεο, η Τζένιφερ Λόπεζ θέλησε να περάσει και ένα πιο προσωπικό μήνυμα στους followers της. «Ό,τι κι αν θέλεις στη ζωή σου — μια μεγάλη καριέρα, μια καλή σχέση, τα όνειρά σου — το δημιουργείς μέσα από τις επιλογές σου και τη συνέπεια κάθε μέρα», είπε χαμογελώντας στην κάμερα.

Η νέα αυτή δραστηριότητα στα social media έρχεται τη στιγμή που η προσωπική και οικονομική της ζωή συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα διεθνή μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η Τζένιφερ Λόπεζ έβγαλε ξανά προς πώληση την πολυτελή έπαυλη που αγόρασε μαζί με τον Μπεν Άφλεκ το 2023, αυτή τη φορά στην τιμή των 49,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει το ακίνητο έναντι περίπου 61 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μετά τον χωρισμό τους το σπίτι είχε βγει στην αγορά για σχεδόν 68 εκατομμύρια. Ωστόσο, η τιμή μειώθηκε δραστικά, γεγονός που μεταφράζεται σε τεράστια οικονομική απώλεια.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μπεν Άφλεκ φέρεται να παραχώρησε δωρεάν το μερίδιό του στην έπαυλη στην πρώην σύζυγό του, αφήνοντας εκείνη να αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα αλλά και τα πιθανά κέρδη από την πώληση. Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που ήρθαν στο φως μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, η Τζένιφερ Λόπεζ θα είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνη για όλα τα κόστη που σχετίζονται με την πώληση του ακινήτου, από τις προμήθειες των μεσιτών μέχρι τους φόρους και τα έξοδα μεταβίβασης.

JENNIFER Lopez has stunned fans with her ageless appearance in a new video of herself naked in a bathtub. pic.twitter.com/mcPVhK2S9w — Cool Female Celebs (@celebsvibe_) May 8, 2026

Την ίδια ώρα, η σταρ φαίνεται να έχει ήδη γυρίσει σελίδα, επενδύοντας σε μια νέα πολυτελή κατοικία στο Hidden Hills της Καλιφόρνιας, αξίας περίπου 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έπαυλη βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριβές και ιδιωτικές περιοχές όπου κατοικούν αρκετές διασημότητες, ανάμεσά τους και η Κιμ Καρντάσιαν.

Πηγή: skai.gr

