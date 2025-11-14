Η Σάντρα Μπούλοκ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η 61χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε για τελευταία φορά δημόσια τον Δεκέμβριο του 2024, όταν την είδαν σε έναν αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον των Ντιτρόιτ Πίστονς. Η Μπούλοκ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τότε που έχασε τον Ράνταλ μετά από μια οκταετή σχέση.

Επίσης, δεν έχει εμφανιστεί σε ταινία από το 2022, όταν κυκλοφόρησε η κωμωδία δράσης «The Lost City», ενώ φρόντιζε τον Ράνταλ κατά τη διάρκεια της -τότε- μυστικής μάχης του με την ALS. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος έγινε γνωστό ότι ετοιμάζει την επιστροφή της στην οθόνη, με ένα ρομαντικό θρίλερ που θα την επανασυνδέσει με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Speed», Κιάνου Ριβς.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την ηθοποιό, καθώς οδηγούσε στο Λος Άντζελες με τον 15χρονο γιο της, Λούις, να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού. Μαζί τους είχαν και το αγαπημένο τους σκυλάκι.

Sandra Bullock breaks cover for first time in 11 months... two years after longtime love's tragic death of ALS https://t.co/JWAsyYdIo7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 13, 2025

Η Μπούλοκ υιοθέτησε τον Λούις το 2010 και το 2015 έφερε στο σπίτι της το μικρότερο παιδί της από το ίδρυμα, την 11χρονη Λάιλα. Τον περασμένο Ιούλιο, καθώς η Μπούλοκ πλησίαζε τα 60ά γενέθλιά της, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ράνταλ, μια πηγή από το περιβάλλον της αποκάλυψε πώς αντιμετώπιζε το πένθος.

«Τώρα είναι καλά. Τα παιδιά της είναι υπέροχα. Είναι πολύ ευτυχισμένη που είναι μητέρα. Οι φίλοι της της έδωσαν την υποστήριξη που χρειαζόταν τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του όσο και μετά. Είναι ευγνώμων για όλη την αγάπη. Όλοι τη βοήθησαν να σηκωθεί μετά το θάνατο του Μπράιαν», εξήγησε η πηγή στο περιοδικό «People». Ο Ράνταλ πάλεψε κρυφά με την ALS για τρία χρόνια, πριν τελικά υποκύψει στη φοβερή ασθένεια στις 5 Αυγούστου 2023, σε ηλικία 57 ετών.

Πηγή: skai.gr

