Σύμφωνα με μια αναφορά, το σπίτι του σταρ του κινηματογράφου, Μπραντ Πιτ, στο Λος Άντζελες διαρρήχθηκε και λεηλατήθηκε από κλέφτες. Το NBC News αναφέρει ότι το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ερευνά μια διάρρηξη στο σπίτι του ηθοποιού. Οι κλέφτες πήραν άγνωστο ποσό από διάφορα αντικείμενα. Ο Πιτ δεν ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, καθώς ο ηθοποιός προωθεί την ταινία του «F1». Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο NBC ότι η διάρρηξη έλαβε χώρα στις 10:30 μ.μ. την Τετάρτη σε μια κατοικία στη γειτονιά Los Feliz.

Η αστυνομία αναζητά τρεις υπόπτους, οι οποίοι σκαρφάλωσαν πάνω από έναν φράχτη και εισέβαλαν από το μπροστινό παράθυρο του σπιτιού, σύμφωνα με το μέσο «Independent». Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Πιτ ήταν στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας «F1», στο Leicester Square του Λονδίνου. Έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη μαζί με τον συνάδελφό του, τον κινηματογραφικό θρύλο Τομ Κρουζ, καθώς και με το καστ της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των Ντάμσον Ίντρις και Χαβιέ Μπαρδέμ.

Brad Pitt’s LA home invaded by burglars who scaled fence and busted window https://t.co/WNDailLIdq pic.twitter.com/Q3g40OAbA7 — The Independent (@Independent) June 26, 2025

Τα σπίτια των μεγαλύτερων σταρ του Χόλιγουντ έχουν γίνει όλο και περισσότερο στόχος κλεφτών τα τελευταία χρόνια, συχνά όταν δεν βρίσκονται εκεί. Τον περασμένο Φεβρουάριο, το σπίτι της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Ούρμπαν στο Λος Άντζελες φέρεται να διαρρήχθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Επίσης, και ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία τόσο δυσάρεστη… έκπληξη. Από τη Jessie J έκλεψαν κοσμήματα αξίας άνω των 20.000 δολαρίων όταν ληστές διέρρηξαν το σπίτι της τον Οκτώβριο του 2024.

