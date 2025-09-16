Χάλι Μπέρι: Είναι μια αληθινή «Catwoman» - Η «γατομάνα» που όλοι θέλουμε για φίλη (φωτό)

Η Χάλι Μπέρι είναι μια γλυκιά «γατομάνα», κάτι που παραδέχεται και η ίδια. Η 59χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Catwoman» του 2004, αποκάλυψε σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τώρα έχει τρία γατάκια που βρήκαν τον δρόμο για το σπίτι της.

«Σας είπα ότι ήμουν η πραγματική Catwoman! Ένας άλλος μικρός άγγελος εμφανίστηκε στην αυλή μου. Βοηθήστε με να του βρω όνομα. Είναι 3 εβδομάδων και πολύ διασκεδαστικός», έγραψε η Χάλι Μπέρι στο Instagram.

Σε συνέντευξή της στο «Entertainment Weekly», η ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς ο συγκεκριμένος ρόλος στην ταινία την «άλλαξε», ακόμα και δεκαετίες αργότερα. «Ήταν ο συγκεκριμένος ρόλος που με έκανε να αγαπήσω τις γάτες, αν και λατρεύω τα σκυλιά. Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες έσωσα τέσσερα γατάκια που βρήκα στην αυλή μου», συνέχισε. «Είμαι μια γάτα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, λόγω αυτής της εμπειρίας και αυτών των σχέσεων. Αυτή η εμπειρία με άλλαξε».

Επίσης, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας, οι υπεύθυνοι της έκαναν δώρο μια γάτα με το όνομα «Playdough». «Παρατήρησα, μελέτησα και έμαθα πώς σκέφτονται οι γάτες. Δεν είχα την ευθύνη των παιδιών και της οικογένειας. Ήμουν απλώς μια γυναίκα μόνη, με πολύ ελεύθερο χρόνο για να επικεντρωθώ σε αυτό», εξήγησε.

Η ηθοποιός του «John Wick», που έχει δύο Labradoodles, αποκάλυψε επίσης τον Ιούνιο του 2024 ότι έγινε μαμά των γάτων «Boots» και «Coco», αφού βρήκε το ζευγάρι, μαζί με τη μαμά τους και τα δύο αδελφάκια τους, στην αυλή της. «Έκανα στείρωση στη μαμά και την άφησα πίσω στην αυλή μου και τώρα είναι η γάτα μας που ζει έξω, ενώ για τα άλλα 2 μωρά βρήκα ένα μόνιμο σπίτι και αυτά τα δύο είναι τα νέα μας αγγελούδια», πρόσθεσε η Χάλι Μπέρι.

Πηγή: skai.gr

