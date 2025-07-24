Χάιντι Κλουμ: Φόρεσε το μικροσκοπικό μπικίνι και με το smoothie… φουσκωτό της μας καλεί να βουτήξουμε μαζί της (video-φωτό)

H Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) είναι γυναίκα… κόλαση και της αρέσει να «μαγνητίζει» τα βλέμματα όπου κι αν βρίσκεται. Όταν, μάλιστα, φοράει τα μικροσκοπικά μπικίνι της και κάνει διακοπές -με τον σύζυγό της- εκεί τα δίνει όλα. Η 52χρονη Κλουμ δημοσίευσε στο Instagram μια σέξι φωτογραφία της, καθώς διαφήμιζε το νέο της smoothie.

Το διάσημο μοντέλο λάνσαρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο της smoothie με ακτινίδιο, μάτσα και καρύδα, το οποίο κοστίζει 19 δολάρια. Πριν από λίγες ημέρες, το πρώην μοντέλο της Victoria's Secret μοιράστηκε ένα «καυτό» βίντεό της από την παραλία. Η Χάιντι επέλεξε να ποζάρει τόπλες και να φορέσει μόνο ένα στρινγκ μπικίνι που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. «Ας βουτήξουμε», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Η Κλουμ είναι γέννημα θρέμμα της Δυτικής Γερμανίας, αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκλάντμπαχ, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κολονία. Το μοντέλο παρουσιάζει συχνά-πυκνά τη… γυμνή της αλήθεια. Εκτός από «βασίλισσα της πασαρέλας», επιτυχημένη τηλεοπτική περσόνα με πολυετή παρουσία στο «Next Top Model», το «Project Runway», για το οποίο μάλιστα τιμήθηκε με βραβείο Emmy το 2013, και το «Αμερική έχεις ταλέντο», είναι και δαιμόνια επιχειρηματίας. «Εμπορεύεται» τον εαυτό της και συνάπτει προσοδοφόρες συνεργασίες με πολλές εταιρείες.

