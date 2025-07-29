Ο Κέισι Άφλεκ, ο οποίος συμμετέχει σε δράσεις για την προστασία των ζώων, προχώρησε σε νέα πρωτοβουλία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και αδελφός του Μπεν Άφλεκ συνέταξε επιστολή προς τους νομοθέτες στην πολιτεία καταγωγής του, τη Μασαχουσέτη, για να τους παροτρύνει να υποστηρίξουν ένα νέο νομοσχέδιο που θα απαγορεύει να χωρίζονται τα μωρά πίθηκοι από τις μητέρες τους για εργαστηριακά πειράματα.

Η επιστολή απευθύνεται στη γερουσιαστή Λίντια Έντουρντς και στον βουλευτή Μάικλ Σ. Ντέι ενόψει της σημερινής συζήτησης στην κοινή επιτροπή δικαστικών υποθέσεων της πολιτειακής Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εάν εγκριθεί, τα νομοσχέδιο θα απαγορεύει στους ερευνητές να διαχωρίζουν τους νεογέννητους πίθηκους από τις βιολογικές τους μητέρες ή να τα στεγάζουν ξεχωριστά «για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού ή δοκιμής προϊόντων» κατά το πρώτο έτος ζωής τους. Η νομοθεσία ορίζει ότι το νεαρό πρωτεύον μπορεί να απομακρυνθεί προσωρινά ή να στεγαστεί μακριά από τη μητέρα του μόνο για την «ιατρική ευημερία» του ή της μητέρας του. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε από τους γερουσιαστές Τζόαν Λάβλι με τον Μάικ Μουρ και τον Μάικ Μπρέιντι.

«Σας γράφω για να σας παροτρύνω να υποστηρίξετε πλήρως το πρωτοποριακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στο νομοθετικό σώμα της Μασαχουσέτης για την προστασία των βρεφών πρωτευόντων από την καταστροφή που συνεπάγεται η απομάκρυνση από τις μητέρες τους για πειράματα», γράφει ο Μπεν Άφλεκ στην επιστολή, αντίγραφο της οποίας έλαβε το THR από εκπρόσωπο της οργάνωσης PETA - Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων. «Ως γονέας ο ίδιος και κάποιος που είμαι κοντά στη μητέρα μου, θεωρώ αυτού του είδους τα πειράματα ιδιαίτερα καταστροφικά».

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι πρόσφατα έμαθε από την PETA ότι ένα εργαστήριο στη Μασαχουσέτη απομάκρυνε νεογέννητα πρωτεύοντα από τις μητέρες τους κατά τη γέννηση, με μοναδικό σκοπό να επηρεάσει σκόπιμα την οπτική τους ανάπτυξη.

