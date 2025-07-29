Ο θρύλος του Χόλιγουντ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, απαθανατίστηκε με επιγονατίδα, ενώ απολάμβανε έναν αγώνα padel με τη σύντροφό του και μοντέλο, Βιτόρια Σερέτι. Ο 50χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος φαίνεται αρκετά αδυνατισμένος, συμμετείχε στο χαλαρωτικό παιχνίδι, ενώ περνούσε χρόνο στη Σαρδηνία με άλλους στενούς φίλους.

Ο ηθοποιός του «Τιτανικού» επέλεξε άνετα ρούχα, φορώντας ένα απλό λευκό μπλουζάκι και σορτς. Ο σταρ, ο οποίος είναι σε σχέση με τη Βιτόρια από το 2023, ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Η 27χρονη Βιτόρια Σερέτι μας έδειξε το γυμνασμένο σώμα της με το μαύρο εφαρμοστό σορτσάκι της.

Πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι απαθανατίστηκε πάνω σε ένα γιοτ να χαίρεται τον έρωτά του και, προφανώς, να περνά καλά. Φαίνεται ότι το μοντέλο έχει κερδίσει επάξια -με τα προσόντα της- την καρδιά του γόη του Χόλιγουντ. Η καριέρα της Βιτόρια στο μόντελινγκ ξεκίνησε στα 14 της χρόνια, όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό «Elite Model Look» για πλάκα. Από τότε έχει περπατήσει σε 400 επιδείξεις μόδας και έχει κοσμήσει το εξώφυλλο της «Vogue» 23 φορές.

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

