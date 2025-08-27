WSJ για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Το Super Bowl των γάμων

Του Jason Gay, συντάκτη της Wall Street Journal

Τα μάθατε τα νέα; Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν. Αυτή η είδηση ήταν τόσο σοκαριστική όσο το να μάθεις ότι η Παρασκευή έρχεται μετά την Πέμπτη – η τραγουδίστρια και ο αθλητής είναι αχώριστοι εδώ και σχεδόν δύο χρόνια – αλλά αποτελεί μεγάλη είδηση, γιατί ό,τι αφορά τη Σουίφτ αποτελεί μεγάλη υπόθεση, και επίσης επειδή αφορά το NFL.

Το NFL κερδίζει πάντα. Έχω κάνει αυτή τη σκέψη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ποτέ τόσο έντονα όσο όταν ένας συνάδελφος από την WSJ μου τηλεφώνησε – ναι, στο τηλέφωνο, σαν να ήταν επείγον – για να μου ανακοινώσει την είδηση του αρραβώνα.

Αχ αυτοί οι τρελά ερωτευμένοι, σκέφτηκα. Το συντόνισαν με την έναρξη της σεζόν του NFL.

Συνήθως, το πρωτάθλημα βασίζεται σε τυπικά δράματα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον για την έναρξή του τον Σεπτέμβριο: Μπορούν οι Eagles να επαναλάβουν την επιτυχία τους ως πρωταθλητές; Θα είναι αυτή η στιγμή του Josh Allen; Έχει βρει ο Aaron Rodgers έναν ιδιωτικό σεφ στο Πίτσμπουργκ που να ξέρει και να διαβάζει ταρώ;

Τώρα το NFL έχει την ευκαιρία να συνδέσει το ισχυρό του brand με την πιο ισχυρή εικόνα: Έναν βασιλικό γάμο.

Στην πραγματικότητα, είναι κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Δεν θα το κάνουν ποτέ, γιατί είναι πολύ κακόγουστο και δεν χρειάζονται τα χρήματα, αλλά ακολουθεί είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη: Ποια θα ήταν η τιμή αν η Σουίφτ και ο Κέλσι πουλούσαν τα δικαιώματα ζωντανής μετάδοσης του γάμου τους στην τηλεόραση;

Γνωρίζουμε ότι το NFL εισπράττει περισσότερα από 110 εκατ. δολάρια για ένα μόνο παιχνίδι πλέι-οφ – αυτό είναι το ποσό που πλήρωσε η Peacock, και αυτό ήταν πριν από δύο ολόκληρα χρόνια. Η τυπική συμφωνία για ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις φτάνει πλέον εύκολα τα 10 ψηφία. Το March Madness εισπράττει ένα δισεκατομμύριο ετησίως για να δείχνει φοιτητές να ρίχνουν τρίποντα. Η Paramount πρόκειται να πληρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για ανθρώπους που χτυπάνε ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα ατσάλινο κλουβί.

Ο γάμος της Σουίφτ με τον Κέλσι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά, κυρίως λόγω της Σουίφτ, η φήμη της οποίας είναι τεράστια, και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε να κριτικάρετε κάποιο από τα singles της στο Reddit κάποια στιγμή. Θα υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όσο και για την επανάληψη της προβολής του γάμου.

Θα ήταν το απόλυτο προϊόν streaming, μεγαλύτερο ακόμη και από το KPop Demon Hunters.

Σκέφτομαι ότι τα δικαιώματα για την ζωντανή προβολή θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα ήταν το απόλυτο κατώτατο όριο.

Το ξαναλέω ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, αλλά...

Είμαι περίεργος να δω πώς θα χειριστεί ο Κέλσι αυτή την ιστορία αυτή τη σεζόν. Ο 35χρονος παίκτης των Kansas City Chiefs φαίνεται να ολοκληρώνει την εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα του και ελπίζει να ανακτήσει τη φήμη του μετά από μια σεζόν 2024 που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις για αυτόν, αλλά τώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς νέα σειρά ερωτημάτων.

Είναι ερωτευμένοι, δεν τους νοιάζει ποιος το ξέρει, και ο γάμος θα γίνει. Απολαύστε την εποχή γάμου στο NFL.

Πηγή: skai.gr

