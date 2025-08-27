Στίβεν Σίγκαλ: Συνιδρυτής εταιρείας με τον γιο του στη Ρωσία

Επιχειρηματίας στη Ρωσία έγινε ο ηθοποιός των ταινιών δράσης -και στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν- Στίβεν Σίγκαλ.

Ο Σίγκαλ, και ο γιος του Ντόμινικ, έγιναν συνιδρυτές της εταιρείας «Hikari» στη Ρωσία, σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Νομικών Προσώπων της χώρας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS η εταιρεία ειδικεύεται σε «συμβουλευτικές υπηρεσίες για εμπορικές δραστηριότητες, εμπόριο, πωλήσεις αεροσκαφών και έρευνα στη νανοτεχνολογία».

Ο Σίγκαλ, όπως ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ζήτησε και πήρε τη ρωσική υπηκοότητα, επισφραγίζοντας έτσι τη μακρόχρονη στενή του φιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, δικαιολογώντας την απόσπαση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει ανακηρύξει τον αστέρα του Χόλιγουντ, του οποίου πάντως η καριέρα είναι πτωτική, ως εθνική απειλή.

Πηγή: skai.gr

