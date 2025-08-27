Στίβεν Σίγκαλ: Συνιδρυτής εταιρείας με τον γιο του στη Ρωσία

Επιχειρηματίας στη Ρωσία έγινε ο ηθοποιός των ταινιών δράσης -και στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν- Στίβεν Σίγκαλ.
Ο Σίγκαλ, και ο γιος του Ντόμινικ, έγιναν συνιδρυτές της εταιρείας «Hikari» στη Ρωσία, σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Νομικών Προσώπων της χώρας.
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS η εταιρεία ειδικεύεται σε «συμβουλευτικές υπηρεσίες για εμπορικές δραστηριότητες, εμπόριο, πωλήσεις αεροσκαφών και έρευνα στη νανοτεχνολογία».
Ο Σίγκαλ, όπως ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ζήτησε και πήρε τη ρωσική υπηκοότητα, επισφραγίζοντας έτσι τη μακρόχρονη στενή του φιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, δικαιολογώντας την απόσπαση της Κριμαίας από τη Ρωσία.
Η Ουκρανία έχει ανακηρύξει τον αστέρα του Χόλιγουντ, του οποίου πάντως η καριέρα είναι πτωτική, ως εθνική απειλή.
- Ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι κέρδισε ακόμη και τη βασιλική έγκριση
- Τέιλορ Σουίφτ: Η ποπ σταρ αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι, αλλά όλοι μιλούν για το διαμαντένιο δαχτυλίδι της… (video-φωτό)
- Η «έκπτωτη» Έλεν Ντε Τζένερις: Είχε αναγκάσει συνεργάτη της να αναβάλει χειρουργείο του παιδιού του - Ο ρόλος της συζύγου της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.