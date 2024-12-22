Λογαριασμός
Αναστασία Γιούσεφ: Ντύθηκε… Αγιοβασιλίτσα και μας έβαλε για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων… (φωτό)

Η πληθωρική χορεύτρια έχει βρει τον τρόπο να «μαγνητίζει» τα βλέμματα όλων σε κάθε της εμφάνιση... 

Η πληθωρική Αναστασία Γιούσεφ, πριν από λίγα 24ωρα προκάλεσε για ακόμα μία φορά «απανωτά εγκεφαλικά» καθώς δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει ντυμένη… Αγιοβασιλίτσα.

Ο λόγος για τη σούπερ σέξι χορεύτρια, η οποία αρέσκεται στο να απογειώνει την τεστοστερόνη, μέσω των «καυτών» φωτογραφιών που αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πληθωρική χορεύτρια έχει βρει τον τρόπο να «μαγνητίζει» τα βλέμματα όλων σε κάθε της εμφάνιση. Η καλλιτέχνιδα με τις πληθωρικές καμπύλες, που κάνουν τους χιλιάδες άντρες θαυμαστές της να παραληρούν, συνηθίζει να αναρτά στο Instagram προκλητικές φωτογραφίες. Άλλωστε, η δουλειά της είναι να ψυχαγωγεί τον κόσμο με τα λικνίσματα και τις πιρουέτες της και… αυτό κάνει.

