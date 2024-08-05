Λογαριασμός
Vincent Cassel: Η πρώην του κάνει διακοπές στην Ελλάδα – Σε ποιο νησί βρίσκεται…

Η καλλονή πρώην σύζυγος του Γάλλου ηθοποιού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη χώρα μας 

Tina Kunakey

Το ελληνικό καλοκαίρι έζησε φέτος η Tina Kunakey, η πρώην σύζυγος του Βενσάν Κασέλ, η οποία μετά το ταξίδι της στην Ιταλία βρέθηκε στην Ελλάδα.

Tina Kunakey

Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την καλωσορίζουν στην Κέρκυρα και η… «made in Greece» ανάρτησή της να ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ύψη. 

Tina Kunakey

Tina Kunakey

Tina Kunakey

Στο carousel post που μοιράστηκε στα social media, η Tina Kunakey ποζάρει στο deck ενός υπερπολυτελούς yacht έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, κάνει jet ski και βόλτες στα σοκάκια του νησιού μαζί με το μοντέλο και influencer, Jenna Bey, με την οποία δίνει ένα… πεταχτό φιλί, ενώ κολυμπάνε στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tinakunakey (@tinakunakey)

Η ίδια μαγνητίζει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές αναλογίες της, αποδεικνύοντας πως δεν είναι τυχαία ένα από τα top model της βιομηχανίας της μόδας. Ο χωρισμός του Βενσάν Κασέλ με την Tina Kunakey είχε πέσει σαν βόμβα, αφού μετά από πέντε χρόνια έγγαμου βίου και την απόκτηση ενός παιδιού, ο ηθοποιός διέγραψε από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλες τις φωτογραφίες με την καλλονή σύζυγό του.

Tina Kunakey

Tina Kunakey

Πηγή: skai.gr

TAGS: Tina Kunakey Vincent Cassel
