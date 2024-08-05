Το ελληνικό καλοκαίρι έζησε φέτος η Tina Kunakey, η πρώην σύζυγος του Βενσάν Κασέλ, η οποία μετά το ταξίδι της στην Ιταλία βρέθηκε στην Ελλάδα.

Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την καλωσορίζουν στην Κέρκυρα και η… «made in Greece» ανάρτησή της να ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ύψη.

Στο carousel post που μοιράστηκε στα social media, η Tina Kunakey ποζάρει στο deck ενός υπερπολυτελούς yacht έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, κάνει jet ski και βόλτες στα σοκάκια του νησιού μαζί με το μοντέλο και influencer, Jenna Bey, με την οποία δίνει ένα… πεταχτό φιλί, ενώ κολυμπάνε στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου.

Η ίδια μαγνητίζει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές αναλογίες της, αποδεικνύοντας πως δεν είναι τυχαία ένα από τα top model της βιομηχανίας της μόδας. Ο χωρισμός του Βενσάν Κασέλ με την Tina Kunakey είχε πέσει σαν βόμβα, αφού μετά από πέντε χρόνια έγγαμου βίου και την απόκτηση ενός παιδιού, ο ηθοποιός διέγραψε από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλες τις φωτογραφίες με την καλλονή σύζυγό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.