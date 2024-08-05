Την Ελλάδα επέλεξε, μεταξύ κι άλλων προορισμών, για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κιάρα Φεράνι. Η διάσημη Ιταλίδα influencer έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη χώρα μας, ενώ, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, η Μύκονος ήταν το νησί στο οποίο «προσάραξε».

Μαζί με τα δύο παιδιά της και, σχεδόν, μισό χρόνο από τον χωρισμό της από τον Φέντεζ, η Κιάρα Φεράνι απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές σε αυτό το πανέμορφο νησί.

Άλλωστε, η ίδια το είχε προαναγγείλει πως θα έρθει στην Ελλάδα, αφού πριν από μερικές μέρες είχε γράψει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Τελευταίες ημέρες στο Μιλάνο -φτιάχνοντας τη βαλίτσα- έτοιμη για οικογενειακές στιγμές στην Ελλάδα».

Η Μύκονος αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό για την εκατομμυριούχο επιχειρηματία, η οποία κάθε φορά που επισκέπτεται το νησί, δημοσιεύει πολλά στιγμιότυπα στα social media της, τόσο με την ίδια όσο και με το φημισμένο ηλιοβασίλεμα και τις ομορφιές του.

Έτσι και τώρα, η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε πολλά καρέ από την παραμονή της στο νησί, ποζάροντας, για παράδειγμα, με ένα λευκό outfit μπροστά από τους ανεμόμυλους και βάζοντας στη λεζάντα emojis με ήλιο και θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

