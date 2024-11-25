Βικτώρια Μπέκαμ: Σε αιματηρή δίαιτα εδώ και 25 χρόνια

Από πρώην Spice Girl – η "posh" με το γνωστό μπλαζέ υφάκι – μέχρι κυρία Μπέκαμ, επιτυχημένη επιχειρηματίας, fashion icon και σχεδιάστρια μόδας, όλα αυτά τα χρόνια η Βικτώρια Μπέκαμ (Victoria Beckham) παραμένει υπερβολικά αδύνατη.
Η διάσημη Βικτόρια ακολουθεί πολύ αυστηρή δίαιτα και τρώει το ίδιο πράγμα για βραδινό τα τελευταία 25 χρόνια: ψάρι στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό.
Η κυρία Μπέκαμ έχει αποκαλύψει επίσης ότι αρνείται να φάει φαγητό μαγειρεμένο με λάδι, βούτυρο ή σάλτσες και δεν τρώει γαλακτοκομικά, αναφέρει η New York Post.
Η ίδια, με συνέντευξή της στην Telegraph αποκάλυψε και τους λόγους πίσω από αυτή την πολύχρονη στέρηση από τις μικρές απολαύσεις. Μάλιστα, εγκατέλειψε το κρέας σε ηλικία μόλις 8 ετών.
Victoria Beckham reveals the truth behind her strict diet: Why she’s eaten the same thing for 25 years https://t.co/t0Od5vYA12 pic.twitter.com/EEjyhI9WBu— New York Post (@nypost) November 24, 2024
Όπως εξομολογήθηκε η 50χρονη σήμερα Βικτώρια, αναγκάστηκε να γίνει πολύ επιλεκτική στη διατροφή της λόγω του δέρματός της: Στα 20 της, στο απόγειο της φήμης των Spice Girls, η σταρ είχε μεγάλη πρόβλημα με την ακμή, πράγμα που δυσκόλευε τρομερά την καριέρα και τη ζωή της.
Έκτοτε - και για να διατηρήσει την επιδερμίδα της καθαρή και λαμπερή - αποφεύγει ορισμένα σιτηρά και άλευρα (συνδυαστικά βέβαια, χρησιμοποιεί επίσης μια συσκευή για την αναζωογόνηση του δέρματος αξίας 3.855 δολαρίων για μισή ώρα κάθε πρωί).
