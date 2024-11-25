Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τι τρώει η Βικτώρια Μπέκαμ για βραδινό εδώ και 25 χρόνια και δεν παίρνει γραμμάριο

Η ίδια αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την «αιματηρή» δίαιτα που ακολουθεί πίστα από τα 20 της χρόνια 

Βικτώρια Μπέκαμ: Σε αιματηρή δίαιτα εδώ και 25 χρόνια

Από πρώην Spice Girl – η "posh" με το γνωστό μπλαζέ υφάκι – μέχρι κυρία Μπέκαμ, επιτυχημένη επιχειρηματίας, fashion icon και σχεδιάστρια μόδας, όλα αυτά τα χρόνια η Βικτώρια Μπέκαμ (Victoria Beckham) παραμένει υπερβολικά αδύνατη.

Η διάσημη Βικτόρια ακολουθεί πολύ αυστηρή δίαιτα και τρώει το ίδιο πράγμα για βραδινό τα τελευταία 25 χρόνια: ψάρι στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό. 

Η κυρία Μπέκαμ έχει αποκαλύψει επίσης ότι αρνείται να φάει φαγητό μαγειρεμένο με λάδι, βούτυρο ή σάλτσες και δεν τρώει γαλακτοκομικά, αναφέρει η New York Post.

Η ίδια, με συνέντευξή της στην Telegraph αποκάλυψε και τους λόγους πίσω από αυτή την πολύχρονη στέρηση από τις  μικρές απολαύσεις. Μάλιστα, εγκατέλειψε το κρέας σε ηλικία μόλις 8 ετών.

Όπως εξομολογήθηκε η 50χρονη σήμερα Βικτώρια, αναγκάστηκε να γίνει πολύ επιλεκτική στη διατροφή της λόγω του δέρματός της: Στα  20 της, στο απόγειο της φήμης των Spice Girls, η σταρ είχε μεγάλη πρόβλημα με την ακμή, πράγμα που δυσκόλευε τρομερά την καριέρα και τη ζωή της.

Έκτοτε - και για να διατηρήσει την επιδερμίδα της καθαρή και λαμπερή - αποφεύγει ορισμένα σιτηρά και άλευρα (συνδυαστικά βέβαια, χρησιμοποιεί επίσης μια συσκευή για την αναζωογόνηση του δέρματος αξίας 3.855 δολαρίων για μισή ώρα κάθε πρωί). 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Victoria Beckham
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark