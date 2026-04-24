Βικτόρια Μπέκαμ: Κομψότητα σε λευκό μετάξι και…«καψούρα» με τον Ντέιβιντ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκλεψαν τις εντυπώσεις στο λαμπερό TIME100 Gala που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες παγκοσμίως. Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο Jazz at Lincoln Center, τιμά κάθε χρόνο τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο – και φέτος, ανάμεσά τους βρέθηκε και η ίδια η Βικτόρια Μπέκαμ.

Η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας εντυπωσίασε με ένα κομψό λευκό μεταξωτό φόρεμα από τη δική της συλλογή, επιλέγοντας ένα minimal αλλά άκρως elegant look που ανέδειξε το στιλ της. Στο πλευρό της, ο 50χρονος Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί αποτελούν ένα από τα πιο στιλάτα ζευγάρια της διεθνούς showbiz.

Η Βικτόρια έδωσε και μια πιο προσωπική ματιά στην προετοιμασία της για τη βραδιά. Σε ανάρτησή της από την καρέκλα του μακιγιάζ, σχολίασε με χιούμορ: «Νιώθω σαν να ζω σε αυτή την καρέκλα. Ο μάστερ εν δράσει», αναφερόμενη στον επί χρόνια συνεργάτη της, κομμωτή Κεν Πέιβς, ο οποίος επιμελήθηκε το νέο της look.

Στο ίδιο event έδωσαν το «παρών» και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως η Χέιλι Μπίμπερ, η Ντακότα Τζόνσον και η Κέιτ Χάντσον, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη σημασία της βραδιάς.

JENNIE, Dakota Johnson and Hailey Bieber are the ultimate girl squad at the TIME 100 Gala. 😍📸 pic.twitter.com/moVCUet94v — Entertainment Tonight (@etnow) April 24, 2026

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε μιλήσει για τη ζωή στο προσκήνιο και τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δημοσιότητα εδώ και δεκαετίες. Όπως ανέφερε, έχει μάθει να αγνοεί την αρνητική κριτική και να εστιάζει σε όσα έχουν πραγματική σημασία: «Αυτό συμβαίνει από τότε που ήμουν 20 ετών. Έχω έναν απίστευτο σύζυγο που με στηρίζει. Είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον και έχω μάθει να μην ακούω τον θόρυβο».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της οικογένειας, ειδικά σε μια περίοδο που -όπως έχει γίνει γνωστό- δεν είναι εύκολη για τους Μπέκαμ. Σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, αναφέρθηκε εμμέσως στις εντάσεις με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν, τονίζοντας πως η ίδια και ο Ντέιβιντ θα προστατεύουν πάντα τα παιδιά τους. «Αγαπάμε πολύ τα παιδιά μας και πάντα προσπαθούμε να τα προστατεύουμε. Είμαστε πολύ δεμένοι ως οικογένεια και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε όλα».

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ παραμένει ισχυρή, κάτι που και η ίδια επιβεβαιώνει συχνά. «Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε και οι δύο φιλόδοξοι και θέλουμε ο ένας το καλύτερο για τον άλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το χιούμορ του συζύγου της είναι αυτό που κρατά τις ισορροπίες: «Ο Ντέιβιντ είναι πραγματικά πολύ αστείος».

Πηγή: skai.gr

