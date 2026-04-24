Σπάνια εμφάνιση του 89χρονου Τζακ Νίκολσον - Η φωτογραφία που δημοσίευσε η κόρη του

Ο Τζακ Νίκολσον, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της παγκόσμιας κινηματογραφικής ιστορίας, έκλεισε τα 89 του χρόνια και η κόρη του, Λορέιν Νίκολσον, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στα social media.

Ο διάσημος ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανίζεται να χαμογελά σε οικογενειακή στιγμή, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του μαζί με αγαπημένα πρόσωπα και την Τζόνι Μίτσελ.

Ο Τζακ Νίκολσον έχει αποκτήσει έξι παιδιά από διαφορετικές σχέσεις. Με την πρώην σύζυγό του, μοντέλο Ρεμπέκα Μπρουσάρ, έχει τη Λορέιν και τον γιο του Ρέι, ενώ από τον γάμο του με τη Σάντρα Νάιτ απέκτησε την Τζένιφερ. Έχει επίσης τον Κέιλεμπ Τζέιμς Γκόνταρντ με την αείμνηστη συμπρωταγωνίστριά του Σούζαν Άνσπακ, καθώς και την κόρη Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν. Παράλληλα, φέρεται να διατηρεί αποστάσεις από τη μικρότερη κόρη του, Τέσα Γκουρέν.

Η Λορέιν είναι από τα λίγα μέλη της οικογένειας που μοιράζονται στιγμές του ηθοποιού με το κοινό, καθώς ο ίδιος έχει επιλέξει να ζει μακριά από τη δημοσιότητα εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2010 στην ταινία «How Do You Know», ενώ έκτοτε έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την υποκριτική.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο Νίκολσον απολαμβάνει πλέον μια πιο ήρεμη ζωή, μακριά από το Χόλιγουντ, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά του. Όπως αναφέρεται, περνά πολύ χρόνο με τα παιδιά του και διατηρεί στενούς δεσμούς μαζί τους, βρίσκοντας χαρά στην καθημερινότητα και στις απλές στιγμές.

Την ίδια εικόνα επιβεβαίωσε και ο στενός του φίλος Ντάνι ΝτεΒίτο, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του διαβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός είναι «σε εξαιρετική κατάσταση», καθησυχάζοντας τους θαυμαστές που ανησυχούν για την υγεία του.

Ο Τζακ Νίκολσον έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον κινηματογράφο, με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», το «The Shining» και το «Chinatown», κερδίζοντας τρία Όσκαρ και δεκάδες ακόμη διακρίσεις.

Πηγή: skai.gr

